Matilda De Angelis a Sanremo 2024: conduttrice durante il Covid e fidanzata di Alessandro dei Santi Francesi

A cura di Gaia Martino

Matilda De Angelis è presente tra il pubblico nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2024. L'attrice, seduta accanto a Eleonora Daniele, è stata chiamata da Amadeus: oltre ad essere la fidanzata di Alessandro De Santis, è stata co-conduttrice della kermesse nel 2021, nell'anno in cui il pubblico non era presente all'Ariston a causa dell'epidemia Covid.

Le parole di Amadeus per Matilda De Angelis

Dopo l'esibizione de I Santi Francesi con Skin sulle note di Halleluja, Amadeus ha trattenuto il cantante del duo, Alessandro De Santis: "Volevo salutare non casualmente adesso, Ale mi perdonerà, lei. È stata la mia co-conduttrice in un Festival di Sanremo. Dovresti conoscerla, nome e cognome. Matilda De Angelis. La vado a salutare per te". Il conduttore e direttore artistico della kermesse si è avvicinato all'attrice per abbracciarla, poi ha ricordato la loro esperienza sul palco dell'Ariston nel 2021:

Che bello rivederti. Abbiamo passato un Festival tosto, era nel 2021 senza nessuno, le poltroncine erano vuote, lei è stata bravissima e fondamentale. Portavamo a casa qualcosa che al pubblico è piaciuto tanto.

Matilda De Angelis è la fidanzata di Alessandro De Santis de I Santi Francesi

Da oltre un anno Matilda De Angelis e Alessandro De Santis stanno insieme. L'attrice e il cantante furono pizzicati per la prima volta da Diva e Donna nel gennaio 2023: lei aveva da poco chiuso la storia con Pietro Castellitto e si mostrò in atteggiamenti intimi con il cantante del duo I Santi Francesi in gara a Sanremo 2024. Durante un pomeriggio di relax, i due furono avvistati prima seduti ad un bar, poi in macchina di Matilda per scambiarsi un tenero bacio. "Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora", confessò lei in un'intervista a Vanity Fair lo scorso anno.