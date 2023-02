Chi è Alessandro De Santis, nuovo fidanzato di Matilda De Angelis e cantante dei Santi Francesi Alessandro De Santis dei Santi Francesi, duo che ha vinto l’ultima edizione di X Factor andata in onda, è il fidanzato di Matilda De Angelis: 24 anni, è nato a Cuorgné. Ha accompagnato la fidanzata alla presentazione di La legge di Lidia Poet scattandosi le prime foto di coppia.

A cura di Gaia Martino

Alessandro De Santis è il fidanzato di Matilda De Angelis, l'attrice che interpreta Lidia Poet nella serie tv che racconta la storia della prima donna iscritta all'Ordine degli Avvocati. Vincitore dell'ultima edizione di X Factor, il cantante fa parte del duo Santi Francesi con il collega e amico Mario Francese. Dopo la storia con Pietro Castellitto, Matilda De Angelis ha trovato l'uomo giusto: "Aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all'ora", le parole della celebre attrice in un'intervista a Vanity Fair.

Chi è Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi e fidanzato di Matilda De Angelis

"Aledeisanti", così si chiama su Instagram, è il cantante diventato famoso nell'ultima edizione di X Factor. Insieme a Mario Francese forma il duo Santi Francesi, è nato nel 1998 a Cuorgné, in Piemonte. Prima di approdare nel talent show di Sky, il duo partecipò insieme anche ad Amici. "L'esperienza di Amici ci ha permesso di vivere molto meglio questo programma, anche perché, prima di altri, eravamo già preparati alle dinamiche televisive del programma", raccontò il cantante in un'intervista a Fanpage.it.

La storia d'amore tra Alessandro De Santis e Matilda De Angelis

La notizia della relazione è spuntata fuori con alcune foto scattate dai paparazzi di Diva e Donna: ad inizio gennaio Matilda De Angelis e Alessandro De Santis sono stati beccati in atteggiamenti teneri durante una passeggiata per le strade di Verona.

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis (foto di Diva e Donna)

I dettagli sulla loro relazione sono ancora pochi, ma l'attrice in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha toccato l'argomento raccontando di aver trovato finalmente l'uomo che cercava: "Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora". Alessandro De Santis ha accompagnato la fidanzata alla presentazione della serie tv La legge di Lidia Poet che la vede protagonista, la foto sul red carpet:

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

La relazione finita di Matilda De Angelis con l'ex Pietro Castellitto

L'attrice 26enne prima di conoscere il cantante del duo Santi Francesi era impegnata con l'attore Pietro Castellitto. La loro storia non sarebbe terminata per un tradimento, "era finita già prima che arrivassero altre persone", le parole dell'attrice. "La verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore" ha chiarito la De Angelis nell'intervista per la famosa rivista.