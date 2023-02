Matilda De Angelis: “Aspettavo uno come Alessandro dei Santi Francesi. Castellitto? Era già finita” Matilda De Angelis ha parlato della sua storia d’amore con Alessandro De Santis, membro de duo I Santi Francesi: “Sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora”. Sull’ex Pietro Castellitto, che ora frequenterebbe Benedetta Porcaroli, ha precisato: “Era finita prima che arrivassero altre persone”.

A cura di Elisabetta Murina

Matilda De Angelis ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair. A inizio anno, l'attrice è stata paparazzata dal settimanale Diva e Dona insieme a Alessandro De Santis, cantante del duo I Santi Francesi, vincitori dell'ultima edizione di X Factor. Una frequentazione arrivata dopo la fine della storia d'amore con Pietro Castellitto, che sembrava andare per il verso giusto. L'attore ora starebbe frequentando Benedetta Porcaroli.

Matilda De Angelis e l'amore per Alessandro De Santis

Per Matilda De Angelis l'amore nei confronti del cantante de I Santi Francesi è arrivato all'improvviso: l'ha travolta quando meno se lo aspettava e le ha fatto perdere il controllo come mai prima. L'attrice, a Vanity Fair, ha raccontato: "Sono sempre stata molto controllata nelle relazioni e di indole sono ultra indipendente. Ora sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora".

La fine della storia con l'ex Pietro Castellitto

Ma come è finita la storia co Pietro Castellitto che sembrava procedere a gonfie vele? L'attrice 26enne ha fatto chiarezza e spiegato che non c'è mai stato nessun tradimento: quando ha iniziato a frequentare Francesco De Santis, la storia con il figlio del noto regista era già arrivato al capolinea per motivi non resi noti. "Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone", ha detto De Angelis. Poi ha precisato un aspetto fondamentale: "La verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore".

Stando ad alcuni retroscena diffusi da Diva e Donna, tra le motivazioni della rottura tra i due attori potrebbe esserci la presenza di un'altra ragazza, Benedetta Porcaroli, proprio una delle migliori amiche di Matidla, che avrebbe attirato fin troppo l'attenzione di Castellitto. I due hanno condiviso il set del film Enea (dove per finzione cinematografica si sono addirittura baciati) dove sarebbe scattata una certa sintonia. A tal proposito, l'attrice ha dichiarato: "Non è una cosa che posso raccontare io, riguarda due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici"