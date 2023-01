Matilda De Angelis sta con Alessandro dei Santi Francesi, è finito l’amore con Castellitto Diva e Donna ha pizzicato la coppia in teneri atteggiamenti: Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si stanno frequentando. Le foto mostrano un tenero bacio tra l’attrice e la voce dei Santi Francesi, fresco di vittoria ad X Factor.

A cura di Giulia Turco

(Foto Diva e Donna)

Anno nuovo, vita nuova per Matilda De Angelis che sembra proprio aver archiviato la storia d’amore con Pietro Castellitto. Sarà che la stessa carriera di attori li ha portati in conflitto? Non è da escludere, visto che questa volta la 27enne bolognese ha scelto il fronte della musica. Nel suoi pensieri (e non solo) ora c’è Alessandro De Santis, voce e membro del duo Santi Francesi fresco della vittoria ad X Factor.

Scatta il bacio tra Matilda De Angelis e Alessandro De Santis

Diva e Donna ha pizzicato la coppia per strada in teneri atteggiamenti: Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si stanno frequentando. Sarà stato il romanticismo della città di Verona a farli innamorare? Voce e chitarra dei Santi Francesi, Alessandro De Santis ha 24 anni e viene dalla provincia di Torino. Stando alle indiscrezioni infatti l’attrice avrebbe accompagnato il cantante torinese al Capodanno in Bra, il concertone che si è svolto lo scorso 31 gennaio nella piazza veronese. Dietro le quinte, Matilda e il cantante si sarebbero scambiasti tenere effusioni. Da allora sono spesso insieme, anche se lei è impegnata con la promozione della serie Sky Call my agent e lui con il tour dei Santi Francesi. Durante un pomeriggio di relax, i due sono stato avvistati prima seduti ad un bar, poi in macchina di Matilda dove si sono scambiati un tenero bacio.

Il gossip su Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli

Nel frattempo la storia tra De Angelis e Castellitto, che sembrava ben promettere, è stata definitivamente archiviata. È Diva e Donna a rivelare interessanti retroscena a riguardo. A quanto pare, tra le motivazioni della rottura potrebbe esserci Benedetta Porcaroli, una delle migliori amiche di Matilda, che avrebbe attirato fin troppo l'attenzione dell'attore. Lei e Castellitto hanno condiviso il set di Enea, che avrebbe fatto scattare una certa sintonia.