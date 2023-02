Ariete è single dopo la fine dell’amore con l’ex fidanzata Jenny De Nucci Ariete, una delle artiste in gara al Festival di Sanremo 2023, ha parlato apertamente della sua sessualità dichiarando di essere bisessuale. Ha avuto una storia con Jenny De Nucci, ex partecipante de Il Collegio, finita la scorsa estate. Al momento, stando ai social, sarebbe single.

A cura di Elisabetta Murina

Ariete è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. Il suo vero nome è Arianna Del Giaccio e sul palco dell'Ariston, dal 7 all'11 febbraio, porterà il brano dal titolo Mare di Guai. Per quanto riguarda la sua vita privata, la giovane artista romana ha dichiarato di essere apertamente bisessuale. Ha avuto una relazione con Jenny De Nucci, ex concorrente de Il Collegio, finita ufficialmente la scorsa estate. Al momento non si sa con certezza se sia single o abbia ritrovato l'amore.

La storia d'amore finita con Jenny De Nucci

In una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Ariete ha parlato apertamente della sua sessualità, dichiarando di essere bisessuale e di aver avuto esperienze sia con uomini che con donne: "Stare con un ragazzo è come bere una tazza di latte, ma con una ragazza è come se nel latte ci fosse sempre il miele, c’è più feeling”. La sua ultima storia d'amore, finita lo scorso giugno, è stata con Jenny De Nucci. È stata la stessa attrice, in passato anche concorrente de Il Collegio, ad annunciare per prima la rottura con un lungo messaggio sui social: "Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco". In seguito ai commenti e alle critiche ricevute, anche Ariete è intervenuta per fare chiarezza, spiegando che non c'è stato nessun tradimento: "Quando due persone si lasciano non per forza una tradisce l’altra e non sempre è necessario tirare fuori teorie complottiste per venirne a capo".

Jenny De Nucci, ex fidanzata di Ariete

La vita privata di Ariete oggi: nessun fidanzato o fidanzata sui social

Dopo la chiacchierata rottura con Jenny De Nucci, non si hanno più notizie circa la vita privata di Ariete. Al momento quindi non si sa con certezza se sia single o se abbia ritrovato l'amore con un nuovo ragazzo o una nuova ragazza, dal momento che ha dichiarato di aver avuto esperienze con entrambi i sessi. Basandosi solo sul suo profilo social, che conta più di 500mila follower, non ci sono storie, indizi o post che lascino pensare che ci sia una persona al suo fianco.