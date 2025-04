Turismo a Napoli, Pasqua 2025 dei record: fino a maggio atteso un milione di turisti

video suggerito

A cura di Vincenzo Cimmino

Sarà una Pasqua 2025 da record, per Napoli. La città continua a resistere sul podio delle mete più ricercate per le festività pasquali. Preferita da francesi, spagnoli, olandesi, portoghesi e in particolare dai tedeschi, si stima che tra il 20 aprile e il 4 maggio almeno un milione di turisti affollerà le vie storiche del centro come quelle del lungomare. Poco più di due settimane, più giorni del solito grazie anche ai ponti festivi, da spendere tra cultura e buona cucina. Lo rivelano le previsioni dell'Osservatorio del Comune, guidato dall'assessore Teresa Armato, e i dati ottenuti dai risultati del rapporto del motore di ricerca di viaggi Jetcost.

Certo, ad essere incoronata regina tra le mete è Roma, ma Napoli riesce a mantenersi alta tra le preferenze grazie ai flussi di italiani pronti a visitare la città. Sono proprio loro, che insieme ai turisti che vengono dalla Germania, che la indicano come loro tappa preferita in assoluto. Già nelle settimane scorse dal 20, domenica di Pasqua, al 25 aprile, Festa della Liberazione, sono stati registrati 260mila pernottamenti per le cinque notti. Dal 30 aprile al 4 maggio, complice invece la Festa dei Lavoratori, sono attese altre 220mila prenotazioni.

I mercatini di Pasqua fungono da attrattore

Numeri che sembrerebbero destinati a salire. A farlo pensare, due motivi. Gli importanti risultati calcistici della squadra del Napoli e i tanti eventi previsti per i 2500 anni dalla fondazione di Partenope. Ad ampliare l'offerta per chi verrà in visita in quei giorni, anche un'altra novità. Nel cuore della città, infatti, a partire dal 5 aprile torneranno i mercatini di Pasqua. La fiera, a eccezione degli stand in piazza Dante che chiuderanno il 21 aprile, fino all'11 maggio vedrà più di 100 espositori pronti a far conoscere a chiunque i prodotti tipici della tradizione napoletana. Alimenti ma anche oggetti d'artigianato, così da poter passeggiare tra colombe e uova ma anche tra ceramiche e vetri.