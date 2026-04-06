Va al cimitero per ricordare i defunti e muore: tragedia a Pasqua a Sant’Antonio Abate (Napoli)

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Va al cimitero per omaggiare i propri defunti, ma si sente male e muore nel giorno di Pasqua. Tragedia a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove un uomo di 66 anni, Antonio D'Auria, ha perso la vita, nella giornata di domenica 5 aprile, dopo essere stato colpito da un improvviso malore all'interno del cimitero comunale. Immediatamente sono scattati i soccorsi con il personale che è accorso per aiutare il malcapitato ed ha chiamato l'ambulanza del 118. Purtroppo, però, per il 66enne non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. "Siamo sconvolti – commenta la sindaca Ilaria Abagnale – che ha espresso le proprie condoglianze, a nome di tutta l'amministrazione, alla famiglia, per la terribile e dolorosa perdita.

Il cordoglio del Comune: "Fatto tutto il possibile"

L'Amministrazione Comunale di Sant'Antonio Abate, in una nota, ha deciso di "esprimere il più profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Antonio D’Auria, venuto a mancare ieri all'età di 66 anni. La tragedia, avvenuta all'interno del nostro Cimitero comunale, ci lascia profondamente scossi. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, che ha tentato a lungo e con ogni mezzo ogni possibile manovra di soccorso, purtroppo per Antonio non c'è stato nulla da fare. Ci sono momenti – conclude il sindaco – in cui il destino appare particolarmente crudele; perdere un concittadino in un luogo di preghiera e memoria rende questo lutto ancora più difficile da accettare per tutti noi.A nome mio e di tutta l'Amministrazione, rivolgo un abbraccio sincero e le più sentite condoglianze alla famiglia di Antonio in questa ora così buia. Un ringraziamento va anche ai soccorritori e a chiunque sia intervenuto per prestare aiuto".