A 12 anni se ne va in giro per Napoli con un coltello di 15 centimetri in tasca

Il ragazzino è stato sorpreso dai carabinieri nell’ambito dei controlli predisposti a Napoli per il Primo maggio, nel corso dei quali non sono mancati sequestri e denunce.

Ragazzino col coltello/Foto Carmine Benincasa, Fanpage.it

A passeggio per Napoli, a soli 12 anni, con un coltello di 15 centimetri in tasca. Questa una delle tante scoperte eseguite dai carabinieri del Comandi Provinciale di Napoli nell'ambito dei controlli effettuati in città per il 1° maggio, nel corso dei quali sono state identificate 200 persone (13 delle quali sono state denunciate). Il 12enne è stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre camminava per strada: il coltello è stato sequestrato.

I controlli dei carabinieri a Napoli per il 1° maggio hanno riguardato, nella fattispecie, il Vomero, Chiaiano, Scampia e la zona dei baretti di Chiaia. Nel corso delle operazioni, i militari dell'Arma hanno sequestrato anche un altro coltello, di 17 centimetri, rinvenuto addosso a un uomo, che è stato trovato in possesso anche di 18 grammi di hashish.

Non sono mancati, poi, i controlli nei locali. Due imprenditori sono stati denunciati per lavoro in nero, mentre un altro dovrà giustificare l'impiego del figlio minorenne nella sua attività. Infine, i carabinieri, in collaborazione con gli ispettori dell'Asl Napoli 1 Centro, hanno eseguito controlli anche sul versante igienico-sanitario nel quartiere Chiaia: tre i locali sanzionati, mentre sono stati 215 i chili di prodotti alimentari sequestrati poiché privi delle indicazioni di provenienza e tracciabilità.