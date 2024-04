video suggerito

Cosa fare nel ponte del 25 aprile 2024 a Napoli: gli eventi per l'anniversario della Liberazione Un ricco calendario di eventi per il lungo Ponte del 25 Aprile, anniversario della Liberazione, a Napoli: dai concerti ai musei visitabili gratuitamente.

A cura di Valerio Papadia

A partire dal Ponte del 25 Aprile, e fino a quello del Primo Maggio, a Napoli sono previsti circa 400mila turisti: per questo, il Comune di Napoli ha rafforzato i servizi di accoglienza. Proprio per la massiccia presenza di turisti e per la cittadinanza, per il Ponte del 25 Aprile, anniversario della Liberazione, che quest'anno si preannuncia lungo – da giovedì a domenica – in città sono previsti tantissimi eventi: dai musei, visitabili gratuitamente, ai concerti, passando per il Comicon, una delle fiere dedicate a manga, anime e videogiochi più grandi e importanti d'Italia.

Musei gratis a Napoli giovedì 25 aprile

Si parte, naturalmente, dal patrimonio artistico e culturale napoletano. Chi, giovedì 25 aprile, si troverà in città, potrà visitare gratuitamente i musei statali: il Mann (Museo archeologico nazionale), Palazzo Reale, il Museo e Bosco di Capodimonte, ma anche il Parco Archeologico di Pompei e quello di Ercolano. Si potranno, inoltre, visitare gratuitamente anche due musei non statali molto apprezzati a Napoli: il Madre e le Gallerie d'Italia.

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella

Durante il Ponte della Liberazione, a San Pietro a Majella, sede del Conservatorio di Napoli, è prevista la rassegna "Parliamo di Musica", rassegna di approfondimento musicale, nonché una serie di concerti gratuiti. Si parte venerdì 26 aprile con il Concerto Italiano: flauto Salvatore Lombardi, pianoforte Amedeo Salvato. Sabato 27 aprile, invece, Ferdinando Carulli presenterà il suo libro sulla vita e le opere di Piero Viti; interventi musicali con Mario Dell’Angelo (violino), Paolo Lambiase (chitarra), Salvatore Lombardi (flauto), Piero Viti (chitarra).

Dal 25 aprile il Comicon alla Mostra d'Oltremare

Parte proprio giovedì 25 aprile – fino a domenica 28 – il Comicon Napoli 2024, una delle kermesse dedicate a manga, anime, fumetti e videogiochi più grandi e importanti d'Italia. L'evento si svolgerà, come ogni anno, nella cornice della Mostra d'Oltremare, polo fieristico di Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest della città.

"Vedi Napoli e poi mangia": rassegna sul cibo e la musica di Napoli

Il Ponte della Liberazione offre anche la possibilità di partecipare a "Vedi Napoli e poi mangia", rassegna dell'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, dedicata alla cultura gastronomica partenopea, con degustazioni e approfondimenti, ma anche spettacoli musicali. Giovedì 25 aprile, nel Monastero di Santa Maria in Gerusalemme, l'evento "Baccalà sotto il Vesuvio", talk dedicato al pesce legato alla tradizione culinaria di Napoli, con interventi musicali dedicati alla musica partenopea del 900. Sempre il 25 aprile, nella chiesa di San Potito, il concerto "That's Napoli": il Coro delle Voci di Napoli racconta la storia della città sulle note delle canzoni più celebri.

Stand e mercatini in piazza Dante con "Saporitissimo"

Il 24 aprile e fino al Ponte del Primo Maggio, parte invece la seconda edizione di "Saporitissimo": in piazza Dante, nel cuore di Napoli, una manifestazione dedicata all'artigianato, alla gastronomia e alla cultura. Nella piazza, stand e mercatini offriranno ai visitatori prodotti tipici della cucina e dell'artigianato non soltanto di Napoli e della Campania, ma di tutte le regioni d'Italia; previsti anche show cooking e spettacoli.