video suggerito

Ponte 25 Aprile e 1 Maggio, a Napoli 400mila turisti: metro ogni 8 minuti, infopoint e bagni pubblici aperti Il Comune di Napoli ha potenziato numerosi servizi per accogliere al meglio le centinaia di migliaia di turisti previsti in città per i Ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Le previsioni indicano che saranno circa 400mila i turisti che visiteranno Napoli tra i Ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio. Per far fronte al grande afflusso di persone che si riverseranno in città, il Comune di Napoli ha così predisposto il potenziamento di numerosi servizi, dai trasporti pubblici all'accoglienza, passando per la sicurezza, per garantire al meglio l'ospitalità e salvaguardare l'incolumità dei turisti.

Trasporti: metro Linea 1, treni ogni 8 minuti nelle ore di punta

Si parte, innanzitutto, dal trasporto pubblico. L'amministrazione comunale ha reso noto che, nelle giornate considerate da "bollino rosso", ovvero quelle di giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile, mercoledì 1 e sabato 4 maggio, i treni della Linea 1 della metropolitana cittadina viaggeranno con una frequenza di 9 minuti, che si abbasserà a 8 minuti nelle ore di punta.

Infopoint e tutor in strada per aiutare i turisti a orientarsi

Per quanto riguarda l'accoglienza vera e propria, inoltre, dal 25 aprile al 1 maggio, i quattro Infopoint presenti in città – Molo Angioino, piazza del Gesù, via Cesario Console, via Morghen – saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19. Negli stessi giorni e negli stessi orari, inoltre, 20 tutor saranno presenti nelle zone della città più affollate per dare indicazioni ai turisti.

I bagni pubblici saranno aperti dalle 10 alle 19

Anche i bagni pubblici subiranno delle variazioni di orario per far fronte all'afflusso di turisti. Dalle 10 alle 19 saranno aperti non soltanto i 7 bagni mobili disseminati in città (Riviera di Chiaia, via Mezzocannone, via Cesare Battisti, piazza del Gesù), ma anche le 8 toilette fisse presenti in piazza Trieste e Trento, all'esterno del Teatro San Carlo.

Sicurezza: più controlli della Polizia Municipale per strada

Gli sforzi del Comune di Napoli sono tesi anche alla sicurezza e alla tutela dei turisti e della cittadinanza. Per questo, gli agenti della Polizia Municipale intensificheranno la loro presenza e i controlli nelle aree più frequentate della città, lungo le vie dello shopping e negli itinerari turistici.