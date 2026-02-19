L’arresto dell’ex principe Andrea per il caso Epstein, il fratello di Re Carlo rilasciato ma resta indagato

È stato rilasciato ma resta indagato l’ex principe britannico Andrew Mountbatten Windsor. Il fratello di Re Carlo è stato arrestato questa mattina con l’accusa di abuso d’ufficio nell’esercizio di funzioni pubbliche. L’ex principe Andrea è citato negli Epstein Files.

È stato rilasciato poco fa Andrew Mountbatten Windsor, l'ex principe britannico arrestato con l'accusa di abuso d'ufficio nell'esercizio di funzioni pubbliche questa mattina. Lo riferisce la BBC, che ha pubblicato una foto dell'ex reale mentre lasciava il commissariato sul sedile posteriore di un'auto.

L'ex principe è stato fermato nella sua residenza di Wood Farm questa mattina. L'arresto era riferito alle indagini sull'accusa di aver passato documenti governativi riservati al finanziere morto in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein. Recentemente è iniziata la pubblicazione dei cosiddetti Epstein Files, contenenti fotografie con personaggi dello spettacolo e della politica internazionale. Tra loro vi è anche l'ex principe, mostrato in una fotografia mentre è sdraiato sulle gambe di 5 ragazze.

Secondo quanto emerso non solo dalle testimonianze delle vittime (la prima emersa negli anni '90 con Maria Farmer, che aveva presentato denuncia formale all'FBI nel 1996), ma anche dal lavoro dei media, Epstein sarebbe stato il vertice di una rete, tra personaggi della politica, dell'imprenditoria e del mondo dello spettacolo, fatta di abusi sessuali nei confronti di giovani ragazze e minori.

L'ex principe, dopo essere stato rilasciato, sarebbe diretto a Wood Farm, dove è stato arrestato proprio questa mattina. L'ex addetto stampa della regina Elisabetta II ha sottolineato che l'ex principe è apparso "stordito e sotto shock". Secondo l'ex portavoce, la defunta regina "non era in possesso delle informazioni ora nelle mani del Re Carlo" e quindi delle notizie relative al contenuto degli Epstein Files.

Secondo la portavoce, dunque, la defunta regina non sapeva dei rapporti tra Epstein e il figlio Andrea.