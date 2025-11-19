Perché la nuova camicia con le balze di Kate Middleton è un omaggio a Lady Diana

Kate Middleton ha aperto il Future Workforce Summit e per l’occasione ha sfoggiato un tailleur da business woman: per quale motivo la camicia è un omaggio a Lady Diana?

Ieri pomeriggio Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico, dando l'ennesima prova di essere un'icona fashion dalla classe senza tempo. Ha aperto il Future Workforce Summit, l'evento ospitato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood presso la Salesforce Tower di Londra, e per l'occasione si è ancora una volta trasformata in una business woman con un nuovo tailleur super trendy. A fare la differenze, però, è stata la camicia con le balze: per quale motivo nascondeva un dolce omaggio a Lady Diana?

Il nuovo stile sobrio di Kate Middleton

Kate Middleton ha partecipato al Future Workforce Summit in rappresentanza della corona, tenendo un discorso pubblico dinanzi a quasi 100 leader aziendali britannici. Come ormai ha fatto spesso da quando è tornata a lavorare dopo la malattia, ha puntato tutto su uno stile sobrio e formale. Niente più colori vivaci e abiti super glamour, ora preferisce lo stile da "donna in carriera" con abiti di sartoria dallo stile mannish. Ha infatti indossato un tailleur grigio tortora di Roland Mouret, un modello con la giacca monopetto avvitata e i pantaloni leggermente a zampa coordinati. Per completare il tutto ha rinunciato ai classici tacchi a spillo, preferendo un paio di pumps nere col tacco largo di Russell & Bromley.

Kate Middleton in Roland Mouret

Chi ha firmato la camicia con le balze di Kate Middleton

Il dettaglio che ha reso il look da lavoro di Kate Middleton davvero unico è stata la camicia, un modello in delicata seta bianca di Knatchbull che lungo l'abbottonatura è ricoperta di balze "a cascata" dall'animo bon-ton.

Camicia Knatchbull

Per quale motivo questo capo è tanto speciale? È un omaggio a Lady Diana, visto che la compianta principessa la considerata un "essential" del suo guardaroba. Come lei, inoltre, Kate ha tutte le carte in regola per diventare la "principessa del popolo", sempre attenta alle richieste dei bisognosi e alle emergenze sociali. Elegante ma allo stesso tempo originale, minimal ma allo stesso tempo con carattere: la camicia con le balze sembra essere l'accessorio perfetto per completare gli outfit invernali con gusto e glamour.