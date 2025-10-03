Kate Middleton col tailleur rigoroso, si scusa con le bambine per non essersi vestita da principessa

Kate Middleton ha fatto visita alla base aerea della RAF di Coningsby ed è stata accolta da una serie di dolcissime bambine. Il dettaglio che non si aspettava? Che le avrebbe “deluse” per non essersi vestita da principessa.

Kate Middleton è tornata alla normale routine lavorativa dopo il momento difficile vissuto lo scorso anno a causa del cancro. Sebbene inizialmente si pensasse che avrebbe ridotto al massimo le apparizioni ufficiali, in verità sta partecipando a molti eventi istituzionali in rappresentanza della corona. Di recente, ad esempio, ha fatto visita alla base aerea della RAF di Coningsby, visto che ricopre il ruolo di Royal Honorary Air Commodore. Come da tradizione, ha puntato su un look rigoroso e glamour, rinunciando ai classici abiti da principessa riservati agli eventi di gala a Buckingham Palace. Come hanno reagito le bambine presenti che si aspettavano di ammirarla con tiara e vestiti scintillanti?

Chi ha firmato il tailleur di Kate Middleton

Cosa ha indossato per l'evento ufficiale alla RAF? Complice il fatto che per affrontare le numerose attività doveva stare comoda ma senza rinunciare all'eleganza, ha puntato tutto su un tailleur mannish, per la precisione un modello riciclato firmato Bella Freud. Si tratta di un completo rigoroso con giacca monopetto e pantaloni a sigaretta, entrambi decorati all-over con la stampa Principe di Galles sui toni del grigio. Per completare il tutto ha scelto un maglioncino in tinta di McQueen, un paio di pumps col tacco a spillo di Gianvito Rossi e l'orologio Ballon Bleu di Cartier. Così facendo, la principessa si è trasformata in una perfetta business woman, dando prova che il power suit è sempre la scelta perfetta per gli eventi di lavoro.

Kate middleton in Bella Freud

Kate Middleton e le dolcissime parole alle piccole fan

Tra le numerose attività svolte da Kate Middleton durante la visita alla base militare c'è stato l'incontro con le famiglie che vivono lì e nei dintorni. Le bambine presenti, in particolare, non vedevano l'ora di parlare con lei, una principessa in carne e ossa. Per l'occasione avevano scelto i loro migliori abitini in stile reale, dai maxi dress a balze alle scamiciate colorate, fino ad arrivare alle borsette chic e alle felpe floreali. Colpita dalla dolcissima iniziativa, Kate si è fermata a chiacchierare con loro dicendo: "Dov'è il mio abito? Se l'avessi saputo. Mi dispiace non averlo indossato oggi. Grazie per essere venuta a trovarmi". Insomma, sebbene non si sia vestita da principessa, Kate Middleton è riuscita lo stesso a rendere indimenticabile la mattinata delle piccole fan.