La spilla a forma di trifoglio di Kate Middleton: perché la indossa sempre nel giorno di San Patrizio Oggi, in occasione di San Patrizio, a Londra si è tenuta la tradizionale della Guardia reale irlandese e Kate Middleton ha presenziato al fianco di William. Per quale motivo ha indossato una spilla a forma di trifoglio?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi si celebra San Patrizio e, come da tradizione, in Gran Bretagna e in Irlanda sono moltissimi gli eventi pubblici organizzati per rendere omaggio alla ricorrenza. Come previsto dall'agenda reale, Kate Middleton è tornata in pubblico per la tradizionale sfilata a Londra della Guardia reale irlandese e ne ha approfittato per sfoggiare un look a tema. Se ieri sera era apparsa super elegante in un cappotto doppiopetto blu navy, oggi ha preferito il verde e una spilla dal significato simbolico: ecco cosa raffigura e perché la indossa sempre per il St Patrick's Day.

Chi ha firmato il look di Kate Middleton a San Patrizio

Per la 1st Battalion Irish Guards St. Patrick's Day Parade che si è tenuta oggi al Mons Barracks di Aldershot Kate Middleton ha curato il suo stile nei minimi dettagli. Ha indossato un cappotto su misura di Alexander McQueen by Sarah Burton, un modello avvitatissimo e lungo fino alle caviglie in lana verde bosco, il colore simbolo di San Patrizio. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali neri di Ralph Lauren, una borsa di Grace Han e un cappellino in stile british di Lock & Co. Hatters che ha arricchito con un tocco bon-ton il raccolto. Non sono mancati i preziosi in tinta, per la precisione un paio di orecchini di Kiki McDonough decorati con diamanti, tormaline e ametiste verdi.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Il significato simbolico della spilla a trifoglio

A fare la differenza nel look di Kate Middleton è stata la spilla lasciata bene in evidenza sul bavero del cappotto. Si tratta di un prezioso a forma di trifoglio, è in oro giallo e al centro ha uno smeraldo scintillante incastonato. Realizzata da Cartier, viene sempre indossata dalla principessa nel giorno di San Patrizio fin dal 2011 (proprio come in passato avevano fatto Elisabetta II, la Regina Madre e la principessa Anna). Per quale motivo viene associata a questa specifica ricorrenza? Il trifoglio è il simbolo delle Irish Guards. La cosa che in pochi sanno, però, è che la spilla non fa parte della collezione reale ma è stata data in prestito a Kate direttamente dal reggimento delle guardie irlandesi (di cui William è colonnello).

Kate Middleton con la spilla dell'Irish Guards