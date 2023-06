Kate Middleton, principessa tennista: gioca con Federer in minigonna e coda di cavallo A pochi giorni di distanza dal torneo di Wimbledon, la principessa del Galles ha detto addio ad abiti bon ton e ha impugnato la racchetta con il perfetto outfit da tennista.

A cura di Beatrice Manca

immagine da Youtube @wimbledon

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Conosciamo Kate Middleton come la principessa dagli outfit sempre impeccabili, ma l'avete mai vista sul campo da tennis? La moglie del principe William infatti è una vera sportiva e un'eccellente tennista: dopo aver presenziato alle corse di Ascot con un abito rosso fuoco, la principessa ha indossato le scarpe da ginnastica e la gonna a pieghe per scendere in campo contro un avversario speciale: il campione Roger Federer.

Kate Middleton è la patrona di Wimbledon

Una partita di tennis così non si era ancora mai vista: la principessa del Galles contro l'otto volte campione Roger Federer, che ora si gode una nuova vita dopo il ritiro. L'occasione non poteva che essere il torneo di Wimbledon: anche se le gare partono ufficialmente il 3 luglio, l'evento è stato anticipato da un video in cui la principessa mostra il ‘dietro le quinte' e gli allenamenti dei ‘Ball Boys e Girls', i ragazzi che svolgono il ruolo di ‘raccattapalle' e si assicurano che tutto proceda senza intoppi. Del resto Kate Middleton a Wimbledon è di casa: è la patrona dell'evento sportivo ed è sempre la più entusiasta tifosa sugli spalti. Mentre i ragazzi spiegano come si preparano al torneo, vediamo la principessa impugnare la racchetta e giocare contro Federer, sfoggiando il look da perfetta tennista.

L’annuncio social di Kate Middleton in vista di Wimbledon

Il look da tennista di Kate Middleton

"Anyone for tennis?" ha scritto la principessa sul suo account social ufficiale, pubblicando la foto di due sedie sul campo di Wimbledon. Per l'occasione Kate Middleton ha sfoggiato il perfetto completino da tennista, rigorosamente bianco, con la polo smanicata bordata di verde bottiglia e una gonna corta a pieghe. Ha poi raccolto i capelli castani in una coda di cavallo, lasciando scoperti dei piccoli orecchini dorati. Ora che Wimbledon è alle porte è il momento di tirar fuori le polo dall'armadio: il tenniscore è la tendenza sporty-chic dell'estate e Kate Middleton, come sempre, ci regala l'ispirazione perfetta!