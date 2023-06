Kate Middleton debutta al Royal Ascot e incanta in rosso (con orecchini low cost) Nel quarto giorno del Royal Ascot ha fatto la sua comparsa alla famosa gara ippica anche Kate Middleton.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Finalmente è arrivata anche Kate Middleton, al Royal Ascot. A Londra è in corso una delle gare ippiche più famose del mondo, un evento irrinunciabile per la royal family (era uno dei preferiti di Elisabetta II). Nelle prime giornate sono stati sempre presenti Carlo e Camilla: per loro è la prima volta in qualità di re e regina in carica. Ancora non aveva fatto il suo debutto invece Kate Middleton, presa da altri impegni. Oggi invece la principessa ha partecipato alla quarta giornata di corse, con un sofisticato look rosso. È giunta in carrozza: con lei il principe William e la principessa Beatrice col marito Edoardo Mapelli Mozzi.

Il look di Kate Middleton

La Principessa del Galles per l'occasione si è affidata a una delle sue Maison preferite. Ha indossato un look total red chic ed elegante, in perfetto stile Kate Middleton, di Alexander McQueen. L'abito a maniche lunghe con modesto scollo a V, cinturino in vita, gonna plissettata leggermente a trapezio e dettagli increspati sulle maniche, è stato realizzato su misura per lei.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Lo ha abbinato a un cappello dello stesso colore con dettaglio floreale laterale, firmato da un nome molto noto negli ambienti royals: Philip Treracy, che ha realizzato anche i cappelli per la regina Camilla, sfoggiati in queste giornate di gare. Il cappello è l'accessorio indispensabileal Royal Ascot: l'evento è famoso proprio perché negli anni è diventato una sorta di "passerella" dove sfoggiare le creazioni più assurde e sorprendenti.

in foto: orecchini Esmee

Per completare l'outfit, la principessa ha aggiunto accessori rossi: décolleté con cinturino di Jennifer Chamandi e una pochette vintage di Hermés. Infine per dare un tocco in più all'outfit ha aggiunto orecchini, ma stavolta nessun gioiello della collezione reale, niente perle o diamanti. Si tratta di un paio di orecchini da 86 euro: sono il modello Esmee di uno dei suoi marchi di gioielli preferiti, Sezane.