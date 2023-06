Camilla al Royal Ascot, perché ha indossato il maxi cappello piumato Dopo il bianco e il rosa cipria, nella terza giornata del Royal Ascot la regina ha puntato su un look verde menta.

In questi giorni la royal family è impegnata col Royal Ascot, uno degli eventi ippici più famosi al mondo. Le corse di cavalli erano una grande passione di Elisabetta II e questo è il primo anno che l'evento si è svolto senza di lei. Di conseguenza, si tratta del primo per Carlo e Camilla in veste di re e regina. La coppia è stata presente in tutte le giornate. Nella terza si è svolta la premiazione per la Gold Cup, la corsa più antica e prestigiosa della Royal Ascot Week. È stato premiato Frankie Dettori, idolo del mondo dell'equitazione, con diverse vittorie all'attivo nel corso degli anni ai vari Royal Ascot. Il fantino ha ricevuto la coppa proprio dalle mani della regina, con tanto di bacio. E non è mancata una piccola gaffe da parte di Carlo III: il re ha fatto cadere la coppa!

I look di Camilla al Royal Ascot

Il Royal Ascot è un evento con un dress code molto rigido. Camilla è stata molto rispettosa delle regole, che impongono look formali, in colori pastello e con obbligo di cappello. Nel tempo questo accessorio è diventato iconico alle corse ippiche: il Royal Ascot è diventato una vera e propria gara di stile a colpi di cappelli eccentrici e stravaganti. La regina nella prima giornata di corse ha debuttato con un look total white, aggiungendo un omaggio alla regina Elisabetta II (ha indossato una sua spilla). Poi è stata la volta di un outfit rosa cipria, un outfit riciclato: era esattamente quello sfoggiato al matrimonio di Harry e Meghan, nel 2018. La terza giornata è stata in verde.

Il terzo look di Camilla

La regina Camilla per la chiusura del Royal Ascot ha scelto un look verde menta. Il soprabito è un modello firmato da una stilista a lei molto cara, di cui indossa spesso le creazioni: Anna Valentine. Difatti, è la copia del look rosa cipria del giorno prima. Ha aggiunto l'immancabile cappello, anche questo come i precedenti realizzato da di Philip Treacy, nome molto noto negli ambienti royals. Ha completato il look con guanti e pochette bianchi, scarpe dal tacco basso.

Anche stavolta la regina ha omaggiato la defunta sovrana indossando un suo gioiello. Appuntato al soprabito verde di Camilla, infatti, c'è una spilla con diamanti incastonati nel platino appartenuta a Elisabetta II, di forma rettangolare e simile a un distintivo. È la stessa che la moglie di re Carlo III ha sfoggiato per Natale a Sandringham, nel dicembre 2022, pochi mesi dopo la morte della regina Elisabetta. Ha aggiunto anche la collana di perle a quattro fili con chiusura circolare di diamante e il braccialetto portafortuna di Van Cleef & Arpels, a cui non rinuncia mai.