La nuova vita di Federer dopo il ritiro: gioca ancora a tennis, ma solo con quattro persone Roger Federer ha parlato della sua nuova vita dopo il tennis. Il campione svizzero non sembra particolarmente nostalgico.

A cura di Marco Beltrami

Rivedere Roger Federer sul campo da tennis è sempre una grande emozione. Il campione svizzero è stato celebrato ad Halle, dagli organizzatori di quel torneo che è stato capace di vincere ben 10 volte. Chissà cosa ha provato il "maestro" nel tornare su quell'erba che è stata il suo "giardino di casa". Quanto gli manca il campo e come trascorre i suoi giorni il leggendario tennista?

È stato lui stesso a parlarne in un'interessante intervista a 360° a tagesanzeiger. L'ex numero uno del mondo non è sembrato particolarmente nostalgico della sua eccezionale carriera. Si sta godendo la famiglia ora Roger: "Trascorro il tempo in famiglia in modo diverso. Sono più rilassato perché so di avere più giorni o più ore a disposizione. Anche prima ero con loro, ma logisticamente era difficile".

Di certo non è semplice per Federer assecondare tutte le richieste che arrivano sul suo tavolo, legate anche alla fondazione che svolge anche attività benefica. Per questo l'ex tennista deve valutare bene ogni opportunità: "Rifiuto quasi tutto. Questa è la parte che mi piace di meno. Arriva un numero enorme di richieste. Solo per la fondazione. 1200 richieste negli ultimi sei mesi". Preferisce insomma rifiutare se sa che non può fare le cose per bene: "Dobbiamo trattare tutto seriamente, guardare attentamente le richieste importanti e prenderci il tempo per rifiutare correttamente".

È un periodo di scelte e di valutazioni dunque per il "nuovo" Federer che si è preso un po' di tempo per capire quale sarà il suo futuro: "È ora, l'onda sta arrivando. Allo stesso tempo, voglio darmi lo spazio per capire: dove dovrebbe andare il viaggio adesso? L'ho sempre detto: voglio prendermi un anno per scoprire cosa va bene e cosa no. Preferisco fare un po' meno che troppo".

E il tennis e l'attività fisica che spazio hanno in questa fase della sua vita? Federer comunque si tiene ancora in forma, ma in maniera blanda dal punto di vista del gioco: "Se il fisico fosse al top, probabilmente farei qualche esibizione. Vado ancora in palestra quattro o cinque volte a settimana e cerco di rimettere in forma il mio corpo con il ginocchio. Ecco perché non mi sento come se mi stessi perdendo qualcosa".

Federer che ha rivelato di non essere molto interessato alla visione delle partite ma di seguire solo i risultati, gioca a tennis ormai solo con quattro persone. Di chi si tratta? Dei suoi quattro figli, ovvero le due coppie di gemelli Myla Rose, Charlene Riva, Leo e Lennart: "Gioco solo con i bambini. Non ho mai prenotato un campo con gli amici e ho detto: "Dai, andiamo ad allenarci adesso". Ma sono spesso in campo con i bambini. Adoro giocare con loro".