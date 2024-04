video suggerito

Quando si gioca la finale del torneo ATP Montecarlo 2024, data e orario della partita di tennis La finale di Montecarlo si disputerà domenica 14 aprile, e inizierà alle ore 15. In campo potrebbe esserci Sinner, che oggi sfiderà Tsitsipas. L’altra semifinale è Djokovic-Ruud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo. Il tennista italiano proverà a raggiungere un'altra finale in un torneo 1000. Per farlo però dovrà battere Stefanos Tsitsipas, giocatore greco di alto livello che nel Principato ha vinto nel 2021 e nel 2022. Dovesse vincere per la terza volta di fila contro Tsitsipas, Sinner guadagnerebbe l'accesso alla finale, che si disputerà domenica 14 aprile. Data che potrebbe diventare storica per il tennis italiano. La finale si terrà nel primo pomeriggio e non inizierà prima delle ore 15.

I tornei 1000 sono nove. I primi due sono stati già disputati. Il primo lo ha vinto Carlos Alcaraz a Indian Wells, il secondo se l'è aggiudicato a Miami Jannik Sinner, che è l'unico ad aver raggiunto almeno le semifinali in tutti e tre i tornei 1000 di quest'avvio di 2024.

Finale ATP Montecarlo 2024, quando si gioca: la data e l’orario della partita di tennis

Il torneo di Montecarlo, giunta all'edizione numero 116, vedrà la sua conclusione domenica 14 aprile. Quello è il giorno designato per la finale, che assegnerà il titolo rimasto vacante dopo l'eliminazione precoce di Rublev. La finale del torneo 1000 di Montecarlo si disputerà alle ore 15. In campo potrebbe esserci per la seconda volta in cinque anni un tennista italiano, Jannik Sinner infatti è ancora in corso.

Leggi anche Quanto guadagna Sinner se vince contro Tsitsipas e arriva in finale all'ATP Montecarlo 2024

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti dell’ATP Montecarlo

Jannik Sinner ha la possibilità di disputare per la prima volta la finale del torneo di Montecarlo, appuntamento che sente molto, perché risiede nel Principato, dove durante il torneo dorme proprio a casa sua. Sinner affronta Tsitsipas, che questo torneo lo ha già vinto nel 2021 e nel 2022. Dunque un avversario solido e di livello, che sul rosso si è tolto già diverse soddisfazioni. L'altra semifinale invece la giocheranno Djokovic-Ruud, che si sono sfidati nell'ultima finale del Roland Garros.