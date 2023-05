Tennis mania: gonne a pieghe e polo sono la tendenza della Primavera/Estate 2023 La febbre del tennis conquista la moda: dalle passerelle alle star come Chiara Ferragni, i capi e gli abbinamenti di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Celine, Hailey Bieber in Fila, Mango

Game, set, match: dalla terra rossa alle passerelle. Cresce la febbre del tennis, complice anche il successo degli Internazionali in corso a Roma, e la moda della Primavera/Estate 2023 prende ispirazione dai completini sportivi fatti di gonne a pieghe, visiere, polo e sneakers. Il tenniscore è apparso sulle passerelle, da Miu Miu a Benetton, e ha rapidamente contagiato le tendenze: ecco come replicare il look sporty-chic!

Tennis e moda: una lunga storia d'amore

Sarà perché nasce come sport elitario, oppure per la divisa che ricorda molto quella preppy delle accademie, fatto sta che il tennis da decenni influenza la moda. Nel libro A Social History of Tennis in Britain Robert J. Lake spiega perché sulla terra rossa si gioca spesso con uniformi bianche: sono un simbolo di virtù, necessaria nel fair game. Ma è a Wimbledon che unos tilista ‘scende' per la prima volta in campo: Jean Patou nel 1920 vestì la tennista francese Suzanne Lenglen con una gonna al ginocchio. Da lì in poi la distanza tra i campi e le passerelle si è accorciata sempre di più: pensiamo ai classici senza tempo, alla collaborazione tra Nike e Jacquemus o, più di recente, le candide gonne sforbiciate della collezione Miu Miu Tennis Club.

Miu Miu

Le sfilate Primavera/Estate 2023 rilanciano la tendenza: Benetton ha mandato in passerella cardigan, calzettoni e visiere colorate, mentre Celine ha lanciato un'intera capsule dedicata al mondo del tennis. Il tennis è uno sport molto royal: Kate Middleton è un'appassionata e anche Anna Wintour, direttrice di Vogue, è una nota patita di questo sport, tanto da essere la prima a fotografare le sorelle Venus e Serena Williams sulle pagine della sua rivista.

Chiara Ferragni e Vittoria in Chiara Ferragni Brand

I pezzi chiave per seguire la tendenza tennis

La tendenza tenniscore ha contagiato anche Chiara Ferragni, che ha sfoggiato un look sportivo matchy-matchy insieme alla figlia Vittoria. Come replicare il look? Semplice: bastano pochi pezzi intramontabili per comporre outfit chic e versatili per la primavera. Innanzitutto, una gonna a pieghe, da indossare con calzettoni bianchi e sneakers. La gonna (meglio se bianca, o color panna) si può abbinare a una polo colorata o a un maglione stile college con trecce e scollatura a V. Il tocco finale? Visiera e occhiali da sole, per il perfetto look rilassato da weekend.