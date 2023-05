Internazionali Roma, oggi Musetti-Tiafoe e Sonego-Tsitsipas: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Lorenzo Musetti, Lorenzo Soneego e Marco Cecchinato. Il tennista siciliano sarà il primo a scendere in campo, sfiderà alle ore 11 Hanfmann. Musetti invece nel tardo pomeriggio scenderà in campo contro Tiafoe. Sarà battaglia, anche sugli spalti. Sonego invece avrà il compito più arduo e sfiderà Tsitsipas, una delle principali teste di serie. Tutti gli incontri si potranno seguire in tv su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Un match sarà trasmesso in chiaro dal canale 20. Un incontro si potrà vedere in differita su SuperTennis.

Musetti-Tiafoe oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Musetti-Tiafoe è una delle sfide più attesi di oggi degli Internazionali di Roma. La partita non inizierà prima delle ore 17 e si potrà seguire in diretta TV su Sky, su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205). Diretta streaming su Sky Go per gli abbonati Sky, e su NOW.

Dove vedere la partita di Sonego-Tsitsipas: agli Internazionali di tennis in diretta TV

Dove vedere Sonego-Tsitsipas in diretta TV? La partita tra il piemontese e il greco si potrà seguire come tutte le altre su Sky, su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis. Diretta streaming su Sky Go e NOW anche per questa sfida. Il match sarà visibile anche in chiaro sul canale 20 di Mediaset.

Oggi in campo Cecchinato e Alcaraz: orari e programma

Oltre a Musetti e Sonego scenderà in campo anche Marco Cecchinato, che se la vedrà con Hanfmann, che a sorpresa ha eliminato Fritz. In questa giornata riflettori puntati anche su Carlos Alcaraz.

Campo Centrale

ore 11: Keys-Kalinina

a seguire: Marozsan-Alcaraz

non prima delle 15: Vondrousova-Rybakina

non prima delle 19: Tsitsipas-Sonego

a seguire: Swaitek-Vekic

Grand Stand Arena

ore 11: Cecchinato-Hanfmann

Bouzkova-Kudermetova

Zapata-Medvedev

Musetti-Tiafoe

non prima delle 19: Badosa-Muchova

Campo Pietrangeli

Zheng-Wang

Rublev-Davidovich Fokina

Ostapneko-Kasatkina

Wolff-Zverev

Koolhof/Middelkoop-Bolelli/Fognini

