Chi è Marozsan, lo sconosciuto ungherese che da numero 135 al mondo ha battuto Alcaraz a Roma Classe 1999, Fabian Marozsan a Roma sta disputando il primo torneo ATP della sua carriera. Il numero 135 al mondo non aveva mai vinto un incontro in carriera, ma agli Internazionali ne ha vinti tre di fila ed ha sconfitto Alcaraz.

A cura di Alessio Morra

Anche chi non ama l'iperbole non può non avere toni clamorosi per il successo di Fabian Marozsan nel terzo turno degli Internazionali d'Italia di Roma, dove il giovane ungherese proveniente dalle qualificazioni ha sconfitto Carlos Alcaraz, uno dei due grandi favoriti del torneo che da lunedì sarà nuovamente il numero 1 ATP. Alcaraz è stato tramortito ed è stato sconfitto in due set.

Carlos Alcaraz era il grande favorito per il successo agli Internazionali d'Italia con Djokovic, era reduce dai successi di Barcellona e Madrid. L'impegno dei sedicesimi con Fabian Marozsan sembrava una formalità. Da un lato un numero 1 vero e dall'altro un carneade, che invece ha sorpreso con il suo gioco e i suoi colpi vari Alcaraz che dopo essere stato tramortito nel primo set, perso 6-3, ha con le unghie e con i denti, e soprattutto con il suo carattere, tenuto botta ed è riuscito a portare il set al tie-break.

Nel gioco decisivo lo spagnolo si porta sul 4-1, sembra tutto scritto, ma non è così. Marozsan che ha alternato tocco, palle corte e colpi potentissimi non ha fatto respirare l'avversario che ha perso sei di punti fila e soprattutto la partita. L'ungherese si è qualificato così per gli ottavi di finale. Incredibile l'eliminazione di Alcaraz.

Fabian Marozsan è quasi un perfetto sconosciuto pure per chi è un vero amante del tennis. Perché questo ragazzo classe 1999 mai prima di questi Internazionali d'Italia era riuscito a qualificarsi per un torneo ATP. E questa è già di per sé una notizia. Mai in un torneo dei grandi, mai aveva superato le qualificazioni. All'attivo, invece, aveva solo due incontri disputati e persi in Coppa Davis (contro Serdarusic e Humbert). Poi null'altro.

A Roma è arrivato senza la grancassa, ha disputato le Qualificazioni da numero 135 ATP. Ha battuto Skatov e Meligeni Rodrigues, è entrato nel tabellone principale dove ha superato due turni contro pronostico battendo Moutet e Lehecka, in match diviso in due giorni. Poi la sfida con Carlos Alcaraz che gli ha regalato una gioia enorme e la vittoria più prestigiosa della carriera. Alcaraz è uno scalpo pesantissimo. Ora Marozsan vorrà continuare e mercoledì sfiderà il croato Borna Coric.