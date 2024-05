video suggerito

Errani e Paolini vincono il torneo di Roma in doppio, la premiazione è uno show tra gaffe e risate Sara Errani e Jasmine Paolini hanno trionfato nel doppio agli Internazionali d’Italia di Roma. Un successo fortemente voluto dopo una battaglia contro Gauff e Routliffe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Gli Internazionali di Roma si tingono d'azzurro grazie a Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno vinto il torneo di doppio. Battute in una finale molto tirata Gauff e Routliffe, che si sono arrese solo nel tie-break decisivo dopo essere state in vantaggio. Gioia immensa per le nostre ragazze che hanno poi regalato un vero e proprio spettacolo, tra gaffe e risate.

6-3, 4-6, 10-8. Questo il risultato che ha permesso a Errani-Paolini di vincere il WTA 1000 di Roma, e riportare in Italia un titolo che mancava dal 2012, ovvero da quando Errani trionfò in coppia con Roberta Vinci. Si tratta della 4a coppia italiana che riesce ad ottenere questo risultato: la tenacia della Paolini, con l'esperienza di Errani, si sono rivelate dunque un fattore, senza dimenticare lo spirito di queste due guerriere che al primo turno sembravano ad un passo dal tracollo.

Una festa la celebrazione davanti al pubblico romano, in cui non sono mancati i momenti curiosi. Jasmine Paolini, dopo aver incassato i complimenti delle avversarie, è stata la prima a parlare visibilmente emozionata: "Grazie mille, è incredibile essere qui con il trofeo in mano. Sinceramente non ci avrei mai creduto ma sono veramente felice. Grazie a Sara senza di lei non sarebbe stato possibile e grazie al nostro angolo: al mio coach Renzo, Tathiana Garbin, e tutti gli altri. Un grazie al direttore del torneo. A tutti. È il torneo più bello dell'anno per noi italiani. Grazie per aver reso questa manifestazione perfetta".

Poi è stato il momento di Errani, che ha voluto ringraziare anche le avversarie sconfitte mettendo involontariamente a nudo la gaffe della sua compagna che si era dimenticata di farlo. Mentre Paolini si è coperta il volto simpaticamente per la vergogna scusandosi con Gauff e Routliffe, Sara ci ha scherzato su: "Questo è il mio compito, dove non arriva Jasmine devo cercare di andarci io. Devo tamponare".

E poi via con i ringraziamenti anche da parte di Errani: "Non ci sto credendo ancora. Aver vinto questo torneo è pazzesco. Tornare a vincere dopo anni è una cosa che non mi sarei inaspettato. Un giorno speciale vincere qui davanti a voi, le nostre famiglie, è un sogno. Non me l'aspettavo soprattutto dopo che nel primo turno eravamo sotto 7-5, 4-0." Poi però anche lei ha commesso una gaffe, dimenticandosi di celebrare la compagna: "Aspetta! Non ho ringraziato la persona più importante: Jasmine! Spero di continuare così, mi aiuta tantissimo".