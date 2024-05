video suggerito

Zverev-Jarry in finale all’ATP Roma 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Alexander Zverev e Nicolas Jarry si affronteranno nella finale del torneo 1000 di Roma. L’incontro che assegnerà il titolo degl Internazionali d’Italia 2024 inizierà alle 17:0 e si potrà seguire in diretta TV su Sky e Rai 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alexander Zverev e Nicolas Jarry si sfideranno questo pomeriggio si affrontano nella finale degli Internazionali d'Italia di Roma, la quinta prova 1000 di questa stagione, che ha avuto un percorso anomalo. Zverev, che ha vinto il titolo nel 2017, è alla sua terza finale a Roma. Mentre per il giocatore cileno è la prima finale in assoluto in un torneo così importante. L'incontro non prenderà il via prima delle 17. Diretta TV su Sky e in chiaro su Rai 2. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

A che ora gioca Zverev contro Jarry oggi in finale all’ATP Roma

Alexander Zverev, numero 5 della classifica mondiale, giocherà da favorito la finale degli Internazionali d'Italia di Roma contro Nicolas Jarry, tennista cileno di buon livello che in Italia sta vivendo il torneo migliore della sua carriera. La finale si giocherà nel pomeriggio di oggi, domenica 19 maggio. Difficile pensare che i due doppi che precederanno l'incontro faranno ritardare l'inizio, previsto per le ore 17.

Dove vedere la finale Zverev-Jarry oggi agli Internazionali di Roma in TV e streaming

Zverev e Jarry si giocheranno il titolo di Roma. Il tedesco ha vinto diverse prove 1000, compresa quella degli Internazionali d'Italia, nel 2017. La finale di Roma si potrà vedere sia in chiaro su Rai 2, telecronaca di Fiocchetti e Cané, che su Sky, con il commento di Pero e Bertolucci. La finale si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

Leggi anche Errani e Paolini in finale di doppio agli Internazionali di Roma 2024, orario TV e dove vederla in diretta streaming

Zverev-Jarry i precedenti in carriera

Sono ben sei i precedenti tra Alexander Zverev e Nicoals Jarry. Il tedesco è in vantaggio per 4-2. L'ultimo lo hanno disputato a Pechino, lo scorso autunno, si impose Zverev in tre set. Limitandosi solo ai precedenti sul rosso invece c'è una perfetta parità: 2-2, con il cileno che si è imposto giusto un anno fa nel torneo 250 di Ginevra.

Il cammino di Zverev e Jarry a Roma

Zverev era già uno dei favoriti della vigilia e ha confermato di essere uno dei migliori in assoluto. Ha perso solo un set in tutto il torneo, nelle semifinali con Tabilo. Sul suo cammino ha trovato pure Taylor Fritz. Jarry sta battagliando in modo straordinario, ha vinto con due italiani: prima Arnaldi e poi Napolitano. Ha battuto Muller e soprattutto Tsitsipas, in un match splendido, mentre in semifinale ha eliminato Tommy Paul. Il cileno ha perso tre set.