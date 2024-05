video suggerito

Record incassi e spettatori, ma il Foro Italico è troppo piccolo: i numeri degli Internazionali di tennis Edizione record per gli Internazionali di tennis a Roma. Un successo l’appuntamento del Foro Italico, secondo l’assessore capitolino Onorato. Ma si sta ragionando sull’ampliamento dell’area del Foro Italico, ormai troppo piccolo per il crescente numero di spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Le gradinate del Centrale del tennis non sono state sempre piene, complici i prezzi altissimi. Ma quella del 2024 è stata comunque un'edizione record per gli Internazionali di Roma. L'appuntamento del Foro Italico, che si conclude oggi con la finale del doppio femminile, vinta dalle italiane Paolini ed Errani, e con la finale del torneo maschile tra Zverev e il cileno Jarry, è stato seguito dal vivo da 356.424 spettatori. Di questi, il 10,8 per cento è arrivato dall'estero. Rispetto allo scorso anno, gli spettatori paganti sono cresciuti di 132mila, per un incasso totale di 28,5 milioni soltanto dai biglietti venduti.

Internazionali di Roma, Onorato: "Un grande successo"

Questi i numeri dell'edizione 2024 degli Internazionali. Un successo, secondo l'assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato, che spiega anche che dalla manifestazione sportiva "si stima un ritorno economico per il territorio di 615 milioni con 121 milioni di gettito fiscale".

Per Onorato "i grandi eventi trainano l'economia della città, che nel primo quadrimestre del 2024 ha fatto segnare i record per il turismo: +7,52 per cento di arrivi e +5,71 per cento di presenze rispetto allo stesso periodo del 2023. Con il boom degli Internazionali d'Italia, i dati miglioreranno perché l'81ma edizione degli Internazionali d'Italia è stata un successo, con numeri da record per la biglietteria e l'indotto per la città. E' frutto di una grande organizzazione e faccio i complimenti alla Fitp e a Sport e Salute, con cui abbiamo collaborato per coinvolgere a 360 gradi Roma".

"Abbiamo fatto vivere – ha detto ancora Onorato Onorato – la magia degli Internazionali a tutti i cittadini e i turisti, cercando di abbattere le barriere sociali ed economiche. Dalla presentazione al Colosseo ai sorteggi a Fontana di Trevi, illuminata con un videomapping emozionante. Dal campo da tennis a Piazza del Popolo, la novità più bella degli ultimi anni, apprezzata molto anche da Nadal, al coinvolgimento dei commercianti del centro storico, che hanno allestito le proprie vetrine a tema Internazionali. Roma si è dimostrata il valore aggiunto di una manifestazione che ha raggiunto un livello mondiale e non ha nulla da invidiare agli altri tornei del circuito. I numeri sono sotto gli occhi di tutti. Si può ancora migliorare ma siamo convinti che questa sia la strada giusta".

Ma il Foro Italico è troppo piccolo

Sebbene l'edizione 2024 sia stata un successo, gli organizzatori non negano un problema di spazi. Secondo Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, il Foro Italico è "un luogo unico al mondo, un valore aggiunto a questo meraviglioso evento che sono gli Internazionali. Lavoreremo su una rimodulazione degli spazi per venire incontro alle esigenze del torneo, un grande evento non solo sportivo ma anche di socialità. Siamo sicuri che l'anno prossimo faremo ancora meglio".

L'area degli Internazionali andrà ampliata e in questo senso, come abbiamo raccontato ieri, si sta lavorando per utilizzare le sponde abbandonate del Tevere che si affacciano sul Foro Italico: "Pochi giorni fa abbiamo presentato un progetto che prevede la costruzione di due campi da tennis. L'altro sbocco naturale è quello che andrà dalla piazza della sfera fino allo stadio dei Marmi".

Per il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha lanciato l'allarme in vista dei prossimi anni a causa di una vera e propria "invasione di pubblico subita". Secondo Binaghi "il villaggio è diventato insufficiente. Dobbiamo correre urgentemente ai ripari. C'è stato uno sviluppo del torneo troppo violento e chiedo scusa al pubblico perché solo la loro passione e loro educazione ci ha fatto tenere sotto controllo la situazione. Già da domani inizieremo a studiare l'adeguamento del site".