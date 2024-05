Zverev sorprende i tifosi italiani dopo la vittoria a Roma: imita Sinner, ma gli riesce male

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Alexander Zverev è il re di Roma. Per la seconda volta in carriera il tennista tedesco ha vinto gli Internazionali d'Italia battendo Jarry in finale. Un successo che gli permette di diventare il numero 4 del ranking ATP scavalcando in classifica Medvedev. Insomma più di una buona notizia per Sascha, che ha stupito tutti al momento del discorso della premiazione. In che modo? Regalando un'inaspettata imitazione di Jannik Sinner.

"Buongiorno a tutti, il mio nome è Jannik". Così Zverev ha iniziato il suo intervento un po' in inglese e un po' in italiano, lasciandosi andare poi ad una bella risata. Un'imitazione del tennista italiano, grande assente del torneo a causa dell'infortunio all'anca, che non ha scaldato più di tanto il pubblico presente. L'effetto sorpresa è riuscito male, visto che non tutti hanno capito al volo facendosi coinvolgere. Questo al contrario di quanto accaduto pochi minuti prima, quando Jarry aveva commosso tutti con l'emozione provata nel guardare la famiglia nel suo box.

Comunque anche Alexander Zverev si è contraddistinto per fair play e correttezza, visto che ha speso parole di grande stima per Jarry esaltando anche tutto l'entusiasmo e la gioia portate dalla sua famiglia. Una giornata da incorniciare per il tedesco, che poi si è soffermato ai microfoni di Sky per parlare anche di Jannik Sinner. Di fronte alle domande sulla possibilità di vedere il tennista italiano in campo al Roland Garros, Zverev ci ha scherzato su.

Sascha che ha dimostrato di essere molto colpito dagli ultimi successi di Sinner, in particolare agli Australian Open, ha voluto scherzare anche sullo Slam. Non può certo infatti augurarsi che sia l'italiano a vincere, visto che il tedesco spera di portare a casa il titolo in un torneo in cui parte decisamente tra i favoriti. E chissà che in caso di presenza dell'azzurro a Parigi, il tabellone non regali un suggestivo incrocio.