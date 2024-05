video suggerito

Jarry in lacrime dopo la finale persa con Zverev a Roma, emozioni forti: “Non riesco a guardarvi” Momento emozionante dopo la finale degli Internazionali d’Italia, con Jarry molto emozionato al momento del discorso post finale persa contro Zverev. Non riesce a guardare la sua famiglia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Alexander Zverev è il re di Roma, ma è stato lo sconfitto Nico Jarry a prendersi la scena dopo la finale degli Internazionali d'Italia. Il tennista cileno ha commosso tutti al momento del discorso post-partita, non riuscendo a trattenere le lacrime. Uno sguardo al suo box dove c'era tutta la sua famiglia ha complicato e non poco le cose per Jarry provato dalle emozioni. Il pubblico di Roma lo ha sostenuto.

Un momento bellissimo quello vissuto in occasione della premiazione del Masters 1000 di Roma, che Zverev è riuscito a vincere per la seconda volta in carriera. Prima del tedesco, come da copione, è toccato al finalista ricevere il premio con tanto di consueto intervento al microfono. Dopo i complimenti al vincitore e al suo team, Jarry ha iniziato a concentrarsi sul suo angolo, ma le cose hanno preso una piega strana.

Quando si è rivolto direttamente a sua moglie, presente nel box con le bambine, Jarry è stato sopraffatto dalle emozioni. il suo sorriso nervoso, si è trasformato in commozione: "Non posso guardare da quella parte, parlerò senza guardare di là". Ha provato a proseguire Nico, ma non è stato possibile e si è dovuto fermare per qualche secondo in lacrime. Il pubblico di Roma ha capito il momento e gli ha regalato un'ovazione con tanto di coro "Nico, nico".

Fortunatamente, e senza guardare i familiari (commossi a loro volta), Nico Jarry è riuscito a concludere il suo intervento sottolineando i sacrifici fatti da lui e dal suo staff, e il percorso tutt'altro che semplice fatto per arrivare fino alla finale. Una finale non andata come nelle aspettative per il cileno che comunque può essere soddisfatto del suo rendimento che gli permetterà di diventare il numero 17 al mondo. Esce di scena tra gli applausi di tutti Jarry che si è dimostrato una persona molto sensibile, oltre che un ottimo giocatore. Appuntamento al Roland Garros.