Sinner vuole fare un discorso direttamente ad Alcaraz, Carlos lo interrompe: "Parla in italiano" Carlos Alcaraz ha invitato Sinner a parlare in italiano durante la premiazione dopo la finale di Roma. Momenti molto particolari.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dopo la finale di Roma hanno confermato la stima reciproca. Complimenti e belle parole da parte di entrambi per l'avversario, e anche momenti divertenti. Uno di questi è arrivato, quando il tennista italiano era pronto a cambiare lingua per farsi capire dal vincitore. Quest'ultimo però ha un po' stupito tutti, invitandolo a parlare normalmente nella sua lingua. Da lì è iniziato poi il suo discorso travolgente.

Alcaraz interrompe l'intervista di Sinner e lo invita a parlare in italiano

Nel suo intervento dopo aver ricevuto il trofeo destinato al secondo classificato, Sinner ha detto che avrebbe firmato alla vigilia per arrivare a questo punto. Poi ecco la necessità di ricorrere all'inglese per farsi capire da Alcaraz. Inglese o spagnolo? Ci ha pensato Carlitos a risolvere l'impasse interrompendo l'azzurro: "Parla in italiano, capisco perfettamente". Con tanto di doppio pollice alzato.

Sinner a quel punto ha colto la palla al balzo e ha iniziato a rivolgersi all'avversario, al team e alla sua famiglia in italiano: "Carlos, bravo e complimenti a te e a tutta la squadra. Avete fatto un grandissimo lavoro. Sei sicuramente da battere a Parigi, quindi m'ha fatto piacere sfidarti qui". Parole che hanno provocato la reazione divertita di Alcaraz, lasciatosi andare ad una risata. E poi ancora: "Sei il giocatore più forte sulla terra battuta. In questo momento sei quello più forte. Complimenti a te e a tutta la squadra, e in bocca al lupo per il resto della stagione".

Le belle parole di Alcaraz per Sinner

Quando è stato il momento di Alcaraz, poi lui ha restituito il "favore": "Sei stato fuori dal tour per 3 mesi. Non riesco a immaginare quanto sia stato duro e difficile per te, la tua famiglia, la tua squadra… e tornare in tour qui a casa tua, un torneo davvero speciale per te, lo so. Aver fatto prestazioni importanti per tutto il torneo. Devo congratularmi con te perché è incredibile quello che hai fatto con la tua squadra. Non mi stancherò mai di dire che sei una persona e un atleta straordinario. Stai lavorando sodo ogni giorno per rendere tutto questo possibile, rendendo orgogliosi i tuoi tifosi. È incredibile, quindi congratulazioni a te, alla tua famiglia e alla tua squadra".