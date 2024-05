video suggerito

Napolitano indomito, ma vince Jarry: non ci sono più tennisti italiani agli Internazionali di Roma Stefano Napolitano ha giocato un incontro splendido, ma è stato sconfitto in tre set da Nicolas Jarry che vola agli ottavi. L’Italia è totalmente fuori dal torneo di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Non ci sono più tennisti italiani in gara agli Internazionali. A Roma ha perso anche Stefano Napolitano, che ha giocato una partita splendida contro Nicolas Jarry, che si è imposto in tre set ed è volato agli ottavi di finale. C'è rammarico sia per la bella prestazione del tennista di Biella sia soprattutto per l'uscita di scena di tutti i giocatori italiani già al lunedì della seconda settimana.

Napolitano battuto da Jarry, che vola agli ottavi

Le aspettative erano tantissime. Ma per i giocatori italiani, considerando sia il torneo singolare maschile che quello femminile, il torneo di Roma è già finito, si è chiuso al sesto giorno. Per Stefano Napolitano, però, solo applausi. L'azzurro ha giocato un torneo fantastico ed è stato battuto in tre set da Jarry, che lo precede in classifica di cento posizioni. Insomma, un grande divario che però sul campo non si è visto.

Napolitano nel primo set ha pagato il peso dell'incontro, è finito sotto 5-1, prima di perdere 6-3. Ma negli altri due set ha giocato alla pari con Jarry, hanno vinto un set per parte, l'esultanza del cileno dopo il matchpoint fa capire quanto fosse diventato duro l'incontro per il cileno, che negli ottavi sfiderà il francese Muller, che a sorpresa ha eliminato Rublev.

Fuori Rublev, passano agli ottavi de Minaur e Tsitsipas

Una giornata ricca di incontri, la prima della seconda settimana, con tutti gli ottavi di finale del torneo femminile e gli otto incontri dei sedicesimi della parte bassa del tabellone del torneo maschile. Rublev è stato battuto dal francese Alexander Muller, che non aveva mai vinto contro un top-10 ed è proveniente dalle qualificazioni. Tsitsipas ha vinto in due set contro Norrie, mentre de Minaur ha eliminato il canadese Auger-Aliassime.