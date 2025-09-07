Perché Kate Middleton è finita al centro delle polemiche per i nuovi capelli biondi

Kate Middleton è tornata in pubblico con degli inediti capelli biondi ma la cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è che il nuovo look avrebbe scatenato non poche polemiche: ecco cos’è accaduto.

Kate Middleton è tornata ad apparire in pubblico dopo le vacanze estive, mettendo fine alla lunga pausa dai riflettori che si era concessa per dedicarsi alla famiglia e ai figli. Certo, stando alle indiscrezioni, probabilmente ha ridotto all'osso la quantità di impegni istituzionali in programma, ma tanto è bastato per far impazzire i media. La principessa ha temporaneamente lasciato nell'armadio gli abiti da gala e le tiare di diamanti, ha preferito rimanere casual in scarpe basse e pantaloni, anche se a fare la differenza sono stati gli inediti capelli biondi: per quale motivo il nuovo hair look sta scatenando non poche polemiche?

Kate Middleton bionda per la prima volta

Per il ritorno in pubblico dopo le vacanze Kate Middleton ha sorpreso tutti con degli inediti capelli lunghissimi e biondi. Già si era parlato del possibile cambio look quando era stata paparazzata a Balmoral ma, trattandosi di una foto rubata mentre era in auto, in molti avevano pensato che si trattasse solo di un riflesso di luce. Il recente evento istituzionale ha sciolto ogni dubbio: la principessa ha davvero schiarito la chioma, apparendo raggiante e luminosa. È la prima volta nella sua vita che sfoggia un tono tanto chiaro ma probabilmente la scelta di stile non è stata fatta a caso: potrebbe trattarsi, infatti, di un modo drastico per lasciarsi definitivamente alle spalle il passato difficile (immagine compresa).

I capelli biondi di Kate Middleton

Le polemiche sui capelli biondi di Kate Middleton

La cosa che nessuno si aspettava è che i capelli biondi di Kate Middleton avrebbero generato un acceso dibattito sui social. In molti hanno criticato la scelta della principessa, giudicata eccessiva rispetto al suo ruolo, altri, invece, hanno insinuato che abbia indossato una parrucca (sottintendendo possibili problemi di salute non comunicati). Sam McKnight, parrucchiere di fiducia di Lady Diana, si è visto costretto a intervenire sulla questione, definendo "disgustosi" quei giudizi tanto pesanti e negativi, che nella maggior parte dei casi arrivano da donne come Kate. Il dettaglio che non può passare inosservato? Alla moglie di Kate non viene concessa nessuna rivoluzione: ogni volta che prova a modificare la sua immagine, viene travolta dalle critiche, come se lo status reale la obbligasse a rimanere sempre uguale, impeccabile e bon-ton.