L’eleganza retrò di Charlene di Monaco: con la giacca ‘drappeggiata’ all’incoronazione di Carlo III Alberto e Charlene di Monaco hanno fatto una rara apparizione insieme all’incoronazione di Carlo III, dove la principessa ha sfoggiato un tailleur chiaro con spacco laterale.

A cura di Beatrice Manca

L'incoronazione di re Carlo III ha riunito nell'abbazia di Westminster molte teste coronate europee: tra gli invitati alla cerimonia c'erano il re Felipe e la consorte Letizia, con un tailleur rosa retrò, la regina Rania di Giordania con un abito giallo pastello, e c'erano anche i principi monegaschi. Si tratta di una delle rare apparizioni congiunte all'estero del principe Alberto e della consorte Charlène dopo i problemi di salute che l'hanno costretta per molti mesi in Sudafrica. Per l'occasione la principessa ha scelto un completo chiaro con bottoni a forma di fiore.

Charlène di Monaco in tailleur all'incoronazione

La principessa di Monaco ha scelto di puntare sull'eleganza senza tempo di un tailleur con gonna e giacca senza collo, una scelta condivisa da molte altre reali. Charlene ha scelto un completo chiaro, tra il panna e il beige, con un particolare drappeggio sulle spalle che creava uno strascico sulla schiena. Il tailleur è caratterizzato da un'allacciatura laterale con bottoni a forma di fiore, sia sulla giacca che sulla gonna, che si apriva in un piccolo spacco.

Il principe Alberto e Charlene di Monaco

La principessa ha completato il look con pump dello stesso colore e un fascinator, cioé un copricapo con fiocco, coordinato. Sulla giacca era anche appuntata una piccola spilla rossa e bianca, i colori del principato di Monaco.