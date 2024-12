video suggerito

Charlene e Gabriella col cappotto cammello, Alberto e Jacques in blu: i reali di Monaco in coordinato La famiglia reale di Monaco ha partecipato all'inaugurazione di Mareterra, il nuovo quartiere di lusso del Principato. Per l'occasione genitori e figli hanno seguito il trend mini-me vestendosi in coordinato: Charlene e Gabriella hanno indossato il cappotto cammello, Alberto e Jacques i completi blu.

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d'Europa sono impegnatissime in queste ultime settimane del 2024: complice il fatto che sono molti gli eventi istituzionali legati al Natale, le "teste coronate" appaiono spesso in pubblico, attirando sempre le attenzioni dei media internazionali. Tra i più attivi ci sono i monegaschi che, dopo aver diffuso il ritratto ufficiale realizzato per la cartolina di auguri di quest'anno, hanno partecipato "al completo" all'inaugurazione di Mareterra, il nuovo quartiere di lusso del Principato. Quale migliore occasione di questa per vestirsi coordinati?

Charlene e Gabriella col capo must dell'inverno 2024

Ieri nel Principato di Monaco è stato inaugurato il quartiere Mareterra, un distretto che ha recuperato 6 ettari di terreno in modo sostenibile, aumentando del 3% le dimensioni del paese. Alla cerimonia di presentazione non poteva mancare la Royal Family locale, apparsa al completo in versione super chic. Mamma e figlia e papà e figlio hanno seguito il trend dei look mini-me vestendosi in coordinato e incantando i sudditi con il loro stile super glamour. Charlene e la piccola Gabriella hanno scelto il capo must dell'inverno 2024-25, il cappotto cammello: la principessa lo ha abbinato a una serie di accessori in tinta, dalla camicia e i pantaloni di Kiton alle slingback di Gianvito Rossi, mentre la bimba si è trasformata in una diva con vestitino nero, calze e ballerine abbinate e occhiali da sole maxi.

La borsa "di design" indossata da Charlene di Monaco

A fare la differenza nel look di Charlene è stata la borsa Whitney di Max Mara, un modello dalla forma ispirata al Whitney Museum che è nato dalla collaborazione della Maison con Renzo Piano, l'architetto che ha progettato anche Le Renzo, uno degli edifici residenziali del nuovo quartiere monegasco.

Whitney Bag di Max Mara

Anche il principe Alberto e il piccolo Jacques non sono stati da meno in fatto di stile: entrambi in blu navy, hanno indossato gli stessi maxi cappotti e gli stessi completi classici, abbinando la camicia bianca a una cravatta a contrasto sui toni del celeste. Insomma, la Royal Family del Principato di Monaco è più unita e affiatata che mai e a darne l'ennesima prova sono stati gli adorabili look mini-me che hanno sfoggiato genitori e figli.