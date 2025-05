video suggerito

Tony Effe sul dissing con Fedez e il gossip con Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia” Tony Effe svela i retroscena sul dissing con Fedez e parla del suo rapporto con Chiara Ferragni. Lo ha fatto nel suo libro uscito lo scorso 27 maggio, in cui spiega che tutto sarebbe partito dall’intento del rapper di “attaccarsi” alla sua “energia”. Sull’imprenditrice digitale: “Parlavamo tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tony Effe è tornato a parlare del dissing con Fedez di qualche mese fa e dei gossip che lo vedevano associato a Chiara Ferragni. Lo ha fatto nel suo libro uscito lo scorso 27 maggio, titolato "Non volevo ma lo sono", in cui racconta il suo percorso artistico e personale. Secondo lui, tutto sarebbe partito dall'intento del rapper di "attaccarsi" alla sua "energia". E sull'imprenditrice digitale: "Con lei c’era un buon rapporto. Parlavamo tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop".

Cosa ha detto Tony Effe sul dissing con Fedez

Tra le pagine della biografia di Tony Effe non mancano i riferimenti ad alcuni personaggi pubblici. Uno su tutti, Fedez, insieme al quale fu protagonista di un dissing in diverse tracce che raccolsero in pochi giorni milioni di visualizzazioni. Nel suo libro, l'artista svela come nacque tutta quella storia: “A marzo 2024 è uscito Icon, il mio secondo disco. È esploso e lui, che appena vede un po’ di hype ci si fionda, ha iniziato ad avvicinarsi dopo che le nostre strade si erano separate”, le parole. Poi, il riferimento all'episodio della palestra, che aveva già citato nel corso dello scontro social tra i due.

In palestra mi ha chiesto di fare un featuring. Un pezzo per l’estate. Era in fissa perché dovevamo uscire in coppia. Io però avevo già il mio pezzo estivo e gli ho detto di no, educatamente.

La verità sul rapporto con Chiara Ferragni

In una delle tracce contenute nel dissing, titolata "Chiara", Tony Effe lasciava intendere che tra lui e l'imprenditrice digitale, allora moglie di Fedez, ci fosse stato un flirt anche mentre era ancora sposata. "Chiara dice che mi adora / Dice che non vedeva l'ora / Ti piace uomo oppure donna? / Non ti devi sentire in colpa", cantava il rapper. Tutto nacque a una cena a cui parteciparono insieme: “Poco dopo vado a una cena con un gruppo di amici, tra i quali Chiara. Con lei c’era un buon rapporto. Parlavamo tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop”. Il giorno dopo cominciarono a circolare voci e Fedez lo bloccò ovunque senza neppure chiedergli spiegazioni: “Chissà chi ha fatto girare quella voce. Lui cercava di attaccarsi alla mia energia e così è partita tutta la storia del dissing”.