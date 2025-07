video suggerito

Perché Giulia De Lellis ha le gambe bendate: il trattamento da provare in gravidanza Giulia De Lellis ha approfittato dell’atmosfera rilassata della vacanza in Grecia per darsi alla cura della bellezza. Per quale motivo ha fasciato le gambe con delle bende bianche? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis è incinta, aspetta la sua prima figlia da Tony Effe, il rapper con cui sta insieme da poco più di un anno, e non potrebbe essere più felice. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia nascosta, così da poter affrontare i primi tre mesi della gravidanza lontana dai riflettori, ma, dopo essere stata paparazzata col pancione, non si è più potuta nascondere e ha annunciato la dolce attesa con un album social realizzato ad hoc. La bimba si chiamerà Priscilla, avrà una cameretta tutta sua e un armadio da sogno. Come si sta preparando la mamma al suo arrivo? Continua a viaggiare in giro per il mondo e prova dei trattamenti beauty molto particolari.

La foto di Giulia De Lellis con le gambe bendate

Qualche giorno fa Giulia De Lellis è volata in Grecia "in solitaria" (ma in compagnia della piccola Priscilla che porta in grembo) e ora si sta godendo gli splendidi panorami del resort a 5 stelle in cui soggiorna. Complici il tempo libero che ha a disposizione e l'atmosfera rilassata del luogo, nelle ultime ore si è data alla cura della sua bellezza e lo ha fatto con un trattamento molto particolare da provare assolutamente in gravidanza: l'influencer si è fotografata in una camera con luce soffusa, facendo un primo piano sulle gambe "insolitamente" ricoperte di bende bianche. Il risultato? Ha creato una sorta di "effetto mummia" ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, la cosa è legata a degli incredibili effetti benefici sulla pelle.

Giulia De Lellis

A cosa serve il bendaggio alle gambe

A cosa serve il trattamento con le bende bianche che fasciano le gambe? A spiegarlo è stata Giulia De Lellis in persona, che nella didascalia della foto ha scritto: "Bende drenanti imbevute di un siero a base di finocchietto selvatico ed erbe sarde con effetti detossinanti, drenanti, tonificanti, rimodellanti e idratanti. Contiene anche aloe, ninfa di betulla, centella, ippocastano, collagene, acido ialuronico, vitamina e bromelina. Utili per ridurre la cellulite, rassodare la pelle e contrastare l'invecchiamento. Il trattamento idrata tantissimo, tonifica e leviga la pelle rendendola più luminosa e compatta. È adatto a tutti i tipi di pelle e offre risultati visibili fin dalle prime applicazioni (safe in gravidanza)". L'influencer ha dichiarato di non poterne fare più a meno, forse anche perché l'aiutano a combattere il gonfiore provocato dalla combo gravidanza e caldo. Quante sono le future mamme che coglieranno l'occasione per provare il trattamento?