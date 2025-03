Eurovision, Espresso Macchiato è una hit anche nelle case di riposo: il ballo delle nonne sulle note di Tommy Cash Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest 2025, ma il successo di Espresso Macchiato di Tommy Cash continua a divampare anche in Italia, nonostante le polemiche legate agli stereotipi sul Bel Paese contenuti nel testo. In una casa di riposo di Ostuni, in Puglia, alcune nonne danzano sulle note della canzone del rapper estone. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Sara Leombruno

Dopo essere entrata a gamba tesa nella classifica dei singoli italiani più ascoltati, la hit viene usata anche per intrattenere gli anziani nelle case di riposo. Ad Ostuni, in Puglia, infatti, alcune nonne sono state riprese mentre danzano sulle note della canzone del rapper estone, che su Tik Tok ha anche risposto al video: "Le mie ballerine per l'Eurovision".

Il filmato è stato pubblicato su Facebook sulla pagina Il Filo D'Arianna di Ostuni, un centro sociale per anziani che spesso si occupa di organizzare eventi d'intrattenimento per i suoi ospiti. La danza sulle note di Espresso Macchiato, infatti, non è stata un caso unico: poche settimane fa, le donne si erano divertite a ballare anche alcuni brani del Festival di Sanremo 2025: tra questi, Anema e Core di Serena Brancale.

Il successo di Espresso Macchiato, nonostante le polemiche

Fino a qualche tempo fa, in Italia nessuno sapeva chi fosse Tommy Cash, il rapper estone che canta Espresso Macchiato. Un brano evidentemente goliardico, ma che alcuni hanno definito poco rispettoso a causa degli stereotipi sul Bel Paese contenuti nel testo, dal caffè, agli spaghetti alla mafia. Addirittura politici e associazioni di consumatori hanno chiesto l'esclusione dalla manifestazione, ma il brano è comunque riuscito a entrare nella classifica italiana FIMI dei singoli più ascoltati del Paese, esordendo nella Top 100.