Espresso macchiato di Tommy Cash nella classifica dei singoli italiani più ascoltati grazie alle polemiche

Tommy Cash, autore di espresso macchiato, canzone che rappresenterà l'Estonia all'Eurovision fa il suo ingresso nella classifica italiana dei singoli alla faccia delle critiche per il suo giocare coi cliché.

A cura di Francesco Raiola

Tommy Cash (ph Victor Boyko:Getty Images)

Dopo settimane in cui in Italia si parla, nel bene e nel male di Tommy Cash, il rapper estone riesce a fare breccia pure nella classifica italiana FIMI dei singoli più ascoltati del Paese, esordendo nella Top 100. Fino a qualche settimana fa in Italia quasi nessuno conosceva il nome di Tommy Cash, nonostante il rapper estone avesse nel proprio curriculum collaborazioni importanti come quelle con artiste del calibro di Charlie XCX – fresca vincitrice dei BRIT Awards e protagonista della BRAT summer – e Caroline Polacheck, due delle artiste pop più in vista di questi ultimi anni. Qualche mese fa, però, il cantante ha deciso di tentare la strada dell'Eurovision – che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio prossimo – con una canzone, Espresso Macchiato, che giocava con gli stereotipi dell'Italia all'estero, quindi oltre al caffè, pure gli spaghetti e la mafia.

Le polemiche contro Espresso Macchiato

Una canzone chiaramente goliardica, che in un italiano maccheronico prendeva tutti i cliché dell'italiano al di fuori dei confini e li metteva in un'unica canzone, mescolando tutto con una base rap. La canzone, che è diventata, pochi giorni fa, quella che ufficialmente rappresenterà l'Estoni all'Eurovision, però, ha avuto un effetto a valanga nel nostro Paese, diventando virale in un attimo, anche grazie all'enorme indignazione che alcuni hanno provato per questo che è chiaramente un gioco. Addirittura politici e associazioni di consumatori hanno chiesto l'esclusione dalla manifestazione, dimostrando poca autoironia, mentre Malgioglio ne ha parlato come di un furbetto.

Tommy Cash nella top 100 dei singoli in Italia

L'effetto, però, c'è stato, ed è stato un effetto boomerang, visto che la canzone stazione al primo posto della classifica Viral Italia di Spotify ormai da giorni, mettendosi alle spalle pure Lucio Corsi, ma soprattutto, grazie a tutti questi stream, la canzone ha fatto il suo ingresso ufficiale nella classifica che FIMI stila ogni settimana. La canzone cantata da Tommy Cash, infatti, è entrata direttamente alla sessantanovesima posizione, subito alle spalle di un'altra canzone diventata virale in questi giorni, ovvero Un mondo a parte di Jovanotti, protagonista dell'esibizione del cantante all'ultimo Festival di Sanremo. Espresso macchiato conta 3.5 milioni di stream, mentre il video è quasi a 5 milioni.

Le parole di Tommy Cash sull'Italia

Tommy Cash, inoltre, ha cominciato anche ad apparire direttamente in tv in Italia. Lo scorso venerdì, infatti, il rapper estone è stato ospite di Propaganda live, rispondendo alle domande di Diego Bianchi e dichiarando il suo amore all'Italia. Alla fine dell'intervista c'è stato anche un contro dissing fatto in estone da Roberto Angelini. Intervistato da Radio 2, poi, il cantante ha ribadito: "Io amo l'Italia, ho il massimo rispetto per questo posto, amo questo paese, il cibo, l'architettura, il design, il caffè. Non era nelle mie intenzioni offendere, non avevo neppure immaginato che potesse accadere" e ha avuto anche belle parole per Lucio Corsi: "So che per l'Italia all'Eurovision doveva venire Olly e che invece ci sarà Lucio Corsi, ho visto dei meme che li mettevano insieme e venivo fuori io. Lucio Corsi è molto cool, si veste benissimo, credo che sia un puro, sono sicuro che diventeremo buoni amici all'Eurovision. Lo proteggerò, sarò il suo fratello maggiore".