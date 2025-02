video suggerito

Cristiano Malgioglio su Tommy Cash ed Espresso Macchiato: "È un provocatore e l'Italia ha abboccato" Anche Cristiano Malgioglio ha voluto esprimersi su Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash che gioca con gli sterotipi sull'Italia. erappresenterà l'Estonia al prossimo Eurovision Song Contest.

Cristiano Malgioglio si è espresso sul successo e la viralità di Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash con cui l'Estonia parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea. L'autore, che dell'Eurovision è stato anche conduttore ha voluto dire la sua sulla canzone che ha indignato alcune persone in Italia (Codacons compreso) perché gioca con gli stereotipi italiani, a partire dal titolo, ma giocando anche su spaghetti e mafia. Un gioco talmente all'eccesso che più che far arrabbiare dovrebbe far ridere, ma così non è e Malgioglio coglie la furbizia dell'operazione.

All'Adnkronos, infatti, Malgioglio – che qualche settimana fa è stato protagonista del festival di Sanremo come co-conduttore – ha detto: "Tommy Cash è un provocatore e tutta l'Italia ha abboccato e ‘Tutta l'Italia' temo ci rimetterà le penne – ha detto -. (È un brano) pieno di stereotipi triti e ritriti sull'Italia, ha messo a segno un colpo ‘furbetto' che rischia di mettere in seria difficoltà sia il candidato ufficiale dell'Italia, Lucio Corsi con il brano ‘Volevo essere un duro‘, che quello che è il favorito per la vittoria al San Marino Song Contest, Gabry Ponte con il suo ‘Tutta l'Italia‘". Quest'ultimo potrebbe partecipare all'Eurovision in caso di vittoria del San Marino Song Contest 2025, che permetterà alla piccola Repubblica di scegliere il proprio candidato, in una gara che vede tra gli altri, partecipare anche Piedavide Carone, Marco Carta e Silvia Salemi.

Malgioglio spiega di conoscere bene Tommy Cash – che in effetti è un artista che è conosciuto ben oltre i confini estoni, avendo collaborato con artiste del calibro di Charli XCX e Caroline Polacheck: "Chi conosce bene Tommy Cash, come me che mi interesso spesso dei fenomeni musicali anche dell'Europa dell'est, sa che ha fatto spesso operazioni per far parlare di sé. L'anno scorso per le Olimpiadi fece un brano intitolato ‘Untz Untz' con un video in cui pseudo atleti facevano ogni tipo di posizioni e giochi sessuali, qualche anno fa fece un brano intitolato ‘Pussy money weed', che non sto qui a tradurre. Nasce così, come un provocatore. Questa volta – sottolinea il cantante – offende l'Italia e noi ci siamo cascati. Con tutta questa pubblicità rischiamo anche di fargli vincere l'Eurovision".

Il cantante e autore, poi, scherza con la somiglianza ad alcune sue canzoni, e soprattutto dice che potrebbe riscrivere meglio il testo di quella che definisce "una canzoncina molto ruffiana": "Quasi quasi ci rifaccio un testo migliore e ne propongo un remake nei miei spettacoli ma delle sue parole salvo solo ‘espresso macchiato' perché funziona. Gli stereotipi degli spaghetti e del mafioso li lascio a lui, d'altronde il termine mafia ormai è usato anche per indicare le organizzazioni criminali di altri Paesi. Comunque l'intento suo è provocatorio se non offensivo" continua, sottolineando come se la sia filata solo l'Italia, mentre all'estero non abbia avuto grande visibilità. Sulle possibilità di Corsi di giocarsi la competizione europea, poi, dice: "Non sarà facile. Lui è bravo ma non so quanto adatto all'Eurovision. Io avrei mandato Giorgia che con le sue doti vocali avrebbe potuto fare la differenza".