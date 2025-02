video suggerito

Eurovision 2025, Tommy Cash dall'Estonia canta un brano italiano: Espresso Macchiato è già virale sui social Tommy Cash è il rapper estone che si presenterà all'Eurovision con una canzone dedicata "all'italianità". Tra chi lo critica per gli stereotipi e chi lo osanna per l'omaggio al Bel Paese, il brano Espresso Macchiato è già una hit virale.

"Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato". È così che si apre il brano di Tommy Cash, rapper estone che grazie a Espresso Macchiato si è guadagnato l'Eurovision. Il testo della canzone con cui si presenterà a Basilea nel 2025 è un mix di parole italiane (e una buona dose di stereotipi) con un ritornello che ha già stregato gli ascoltatori dell'Italia, dell'Estonia e dell'Europa.

"Espresso Macchiato" di Tommy Cash: il brano per l'Eurovision è già virale

Mentre Espresso Macchiato raccoglie quasi un milione di stream su Spotify e Tommy Cash si prepara per Basilea 2025, Olly non ha ancora confermato la sua partecipazione all'Eurovision. Il rischio di una "Balorda Nostalgia" per un brano italiano, però, sembra non esserci. La canzone dell'estone è infatti un mix di "bella mia", "espresso macchiato" e "por favore" (fa già discutere l'uso di "mafioso"). E se è vero che in molti hanno puntato il dito contro gli stereotipi sul Bel Paese, sono anche tanti quelli che nei commenti su YouTube osannano il cantante. Nel videoclip – che ha già superato il milione di visualizzazioni – si vede l'artista (che si definisce "concettuale") munito di una boccia di latte e di una busta di carta intento a preparare il suo espresso macchiato.

Chi è Tommy Cash: il rapper estone che canta in italiano all'Eurovision

Vincendo l'Esti Laul 2025, Tommy Cash (Tomas Tammemets) si è guadagnato la possibilità di rappresentare l'Estonia all'Eurovision. Nel corso degli appuntamenti dal 13 al 17 maggio a Basilea, l'artista 33enne canterà un brano ispirato all'"italianità". Non è la prima volta che al Festival europeo l'Estonia presenta canzoni con parti italiane, nel 2018 Elina Nechayeva con La forza e nel 2019 Laura Põldvere e Koit Toome proposero una rivisitazione di Verona. Tommy Cash è attivo nel panorama musicale dal 2012, raggiungendo grande successo con l'album ¥€$ pubblicato nel 2018 e con la sua partecipazione al Tomorrowland nel 2019. Non resta che scoprire se riuscirà a trionfare con il suo Espresso Macchiato, già considerata una hit che "scende giù che è una bellezza".