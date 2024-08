Eurovision 2025, Basilea la città svizzera che ospiterà la prossima edizione

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Basilea è la città scelta per ospitare la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Dopo la vittoria della Svizzera all'ultima edizione della manifestazione tenutasi a Malmo, in Svezia, arriva la decisione di Ebu sulla città a cui viene assegnato l'onere e l'onore di organizzare a prossima edizione di Eurovisione. La manifestazione canora si svolgerà presso l’arena St. Jakobshalle e andrà in scena con le due semifinali di martedì 13 e giovedì 15 maggio 2025, per poi chiudersi con la finale di sabato 17 maggio 2025, che decreterà il prossimo vincitore.

L'annuncio di EBU

La storica manifestazione canora verrà ospitata dalla Svizzera, come da regolamento, dopo che l'artista Nemo è riuscito ad imporsi nella scorsa edizione con il brano The Code. Questa mattina è stato reso noto il comunicato stampa con cui EBU ha annunciato la decisione presa:

L’EBU è entusiasta che Basilea sia stata scelta come città ospitante dell’Eurovision Song Contest 2025. Il Concorso è nato in Svizzera, a Lugano, nel 1956, ed è fantastico riportarlo nel suo luogo di nascita quasi 70 anni dopo […] Dopo i concorsi del 1956 e del 1989 nelle regioni di lingua italiana e francese, siamo entusiasti di portare per la prima volta l’Eurovision Song Contest nella Svizzera tedesca.

Queste le parole con cui Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha spiegato la scelta di Basilea che è riuscita a battere la concorrenza di Ginevra, altra candidata all'organizzazione.

L’Arena St. Jakobshalle dove si terrà Eurovision Song Contest 2025

L'arena St. Jakobshalle si estende su una superficie di 20.000 metri e ha ospitato diverse manifestazioni sin dall'anno della sua apertura, il 1976. La struttura ha una capacità di 12.400 posti, cosa che rientra nei parametri molto rigorosi imposti dall'organizzazione. Per la Svizzera quella del 2024 terza edizione di Eurovision vinta nella sua storia: prima di Nemo ci era riuscita nel 1956 Lys Assia con Refrain e, nel 1988, Céline Dion con Ne partez pas sans moi.