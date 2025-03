Carlo Conti: “Lucio Corsi si farà notare all’Eurovision 2025. Gabry Ponte voleva Tutta l’Italia in gara”

video suggerito

Carlo Conti è stato ospite nel parterre della sfilata di Ermanno Scervino durante la Milano Fashion Week sabato 1 marzo. Insieme a lui anche sua moglie Francesca Vaccaro, che ha parlato dei suoi look al Festival di Sanremo 2025 con Marco Casola, responsabile area stile e trend di Fanpage.it. Ai nostri microfoni, Conti ha commentato la decisione di Olly di non andare all'Eurovision 2025 di Basilea e di proseguire dritto verso le numerose tappe del suo tour, prevedibilmente tutte sold out dopo la vittoria della nota kermesse.

Carlo Conti fiero di Lucio Corsi: "Si farà notare all'Eurovision"

"È stata una scelta personale, ha preferito dedicarsi al tour, largo spazio a Lucio Corsi, questo menestrello, un folletto musicale che ci rappresenterà degnamente", ha dichiarato Carlo Conti ai microfoni di Fanpage.it, "Ciascuno dei 30 ci avrebbe rappresentato alla grande, anzi dei 31, ci metto anche Gabry Ponte con Tutta l'Italia. Anzi dico 35 con tutte e quattro le nuove proposte (ride, ndr".

E sulla partecipazione ad ESC 2025 del cantautore di Volevo essere un duro non ha dubbi: "Lucio Corsi si farà notare per la sua musica, per il suo modo di stare sul palco, per la sua leggerezza. È un personaggio fiabesco, quasi dei fumetti, però con dei contenuti importanti". D'altronde, la scelta di averlo al Festival di Sanremo quest'anno è stata più che personale: "L'ho fortemente voluto a Sanremo, lo seguivo da tempo".

Gabry Ponte voleva la canzone Tutta l'Italia in gara a Sanremo

"Sarà curioso vedere come andrà a finire con Gabry Ponte a San Marino", ha aggiunto, specificando che la canzone Tutta l'Italia gli era stata presentata come brano per i Big: "Me l'aveva presentata in gara, ma lui era un deejay e non si capiva chi potesse cantarla. Anche sul palco, la voce era quasi in anonimo, infatti con lui c'era un cantante mascherato (Andrea Bonomo, ndr). Era un bravo fortissimo, quindi ho deciso di usarlo come sigla e forse ha avuto ancora più successo, è diventata un tormentone assoluto".