video suggerito

Francesca Vaccaro, a Sanremo la moglie di Carlo Conti indossa un tailleur rosso e chocker con fiore Francesca Vaccaro, costumista e designer, è in platea all’Ariston dove supporta il marito Carlo Conti impegnato nella conduzione del Festival: per la serata delle cover ha scelto un tailleur color rosso rubino. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Vaccaro e Carlo Conti

La serata delle cover al Festival di Sanremo 2025 è stata la più seguita di questa edizione con un share del 70%, con più 13 milioni di telespettatori. Carlo Conti, che è stato affiancato alla conduzione da Geppi Cucciari e Mahmood durante la serata di San Valentino ha colto l'occasione per portare un fiore a sua moglie, la designer Francesca Vaccaro, con cui "ho fatto lo spettacolo più bello della mia vita", ha detto il conduttore. Dopo aver indossato un completo gessato per la prima serata, per la serata di San Valentino ha optato per un tailleur rosso scarlatto.

Il look di Francesca Vaccaro a Sanremo

Per la quarta serata di Sanremo, quella dedicata alle cover e ai duetti, Francesca Vaccaro torna ad affidarsi a Ermanno Scervino che realizza per lei un altro tailleur dopo quello della prima serata. Il tailleur stavolta non è gessato ma monocromo di un colore rosso rubino.

Francesco Vaccaro in Ermanno Scervino

Il blazer è composto da un tailleur da un blazer monopetto in cady color rubino: sotto la giacca Vaccaro indossa una top ricamato a fiori che si intravede solo leggermente. Completa il look un pantalone sartoriale ampio sempre in cady e dello stesso color rubino con aperture laterali. Il dettaglio che, però, dà un twist meno formale all'intero look è un accessorio, un chocker sempre rosso rubino con un fiore, una rosa applciata in chiffon creponne.

Leggi anche Cosa ha indossato Francesca Vaccaro per la prima serata di Sanremo: completo gessato per la moglie di Carlo Conti

Francesco Vaccari in Ermanno Scervino con Carlo Conti

Il resto del look è ultimato con una borsa color dark cherry e un make up semplice con i capelli corti acconciati con delle onde che danno un effetto mosso super chic.