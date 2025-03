video suggerito

BigMama e Gabriele Corsi saranno i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2025 Big Mama e Gabriele Corsi saranno i conduttori per l’Italia dell’Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. L’annuncio durante il TG1 delle 20 di venerdì 7 marzo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

La coppia inedita di conduttori all'Eurovision: BigMama e Gabriele Corsi

Per la prima volta saranno una cantante e uno speaker a condurre per l'Itallia l'Eurovision Song Contest 2025, che sarà ospitato dalla Svizzera. L'annuncio è stato dato a sorpresa a poco più di due mesi dall'inizio dell'evento, nel corso del TG1 delle 20 di venerdì 7 marzo. Per Corsi si tratta della quinta volta consecutiva in questo ruolo, affiancato negli anni da Mara Maionchi e Cristiano Malgioglio. Per BigMama, all'anagrafe Marianna Mammone, si tratta invece della prima esperienza in questo ruolo e, in generale, è la prima volta che per l'Italia la cronaca viene affidata a una cantante. Reduce da un anno pieno di successi e dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2024, è pronta a mettersi alla prova in questa veste inedita.