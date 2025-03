Olly: “Ho detto no a Eurovision perché la faccia ce la metto io. I complimenti di Vasco valgono quanto Sanremo”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

A Che Tempo Che Fa arriva Olly, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo. Il cantautore genovese ha raccontato a Fabio Fazio le prime settimane successive alla vittoria all'Ariston con Balorda Nostalgia, una canzone che ha eseguito in versione acustica prima dell'intervista. Proprio con la nostalgia è iniziata l'intervista, con Fazio che ha chiesto come mai, se pure così giovane, si sia dedicato a un sentimento che con la giovinezza ha poco a che fare: "La nostalgia non sempre è accomunabile alle cose provate. Le canzoni mie non raccontano solo esperienze vissute, ma anche speranze, volontà, che non sono solo mie".

Il dopo Sanremo: "La mia vita è la stessa"

A due settimane dalla fine del Festival, Olly racconta di essere tornato alla vita normale che faceva prima, per quanto possibile: "Sanremo è stato un bello schiaffo. Ho rivisto le immagini, sul palco sembro un cerbiatto in autostrada. Dopo le cose non sono cambiate troppo, sto cercando di fare quello che facevo prima. Mi alleno, vado a cena con gli amici, a trovare la famiglia. Cerco di vivere in modo normale. L'altro giorno mi è successa una cosa strana, qui a Milano sono andato a una sfilata di Armani e mi hanno presentato a Giorgio. Gli ho detto "complimentoni", un complimento sincero ma avrei potuto fare di meglio".

La laurea in economia: "Mai pensato di fare il commercialista"

Fazio ha parlato anche del suo percorso di studi e la laurea in economia conseguita: "Non ho mai pensato lontanamente di fare il commercialista. Però sono sempre stato interessato all'idea di studiare e conoscere le persone che condividevano con me il percorso di studi. Alternavo studio e Play Station". Tra i riconoscimenti che gli sono arrivati, senza dubbio quelli di Vasco sono stati i più sorprendenti: "I complimenti di Vasco non so se stiano sotto alla vittoria del festival, secondo me siamo lì".

Il no a Eurovision spiegato da Olly

Infine la rinuncia a Eurovision, che Olly spiega così, dopo aver motivato la scelta dicendo che aveva bisogno di tempo e intendeva dedicarsi ai concerti già programmati per non deludere i fan: "Io ho già fatto una comunicazione, in modo informale ho voluto prendere una decisione basata sul fatto che la musica è mia, un lavoro di gruppo ma la faccia ce la metto io. Avevo la possibilità di non partecipare e la possibilità di poter fare i miei concerti a maggio. Con Lucio spero che faremo sicuramente qualcosa, dopo l'Eurovision per lui e i miei concerti ci ritroveremo".