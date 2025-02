video suggerito

Olly prende tempo per decidere se andare all’Eurovision 2025, cosa succede in caso di rinuncia Olly ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo, ma ieri in conferenza stampa ha detto di volere del tempo per decidere se partecipare all’Eurovision Song Contest. Ecco cosa prevede il regolamento se il cantante dovesse scegliere di rifiutare l’invito. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

1.365 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo aver vinto Sanremo 2025 con Balorda Nostalgia, Olly non ha confermato la sua presenza all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, il prossimo maggio. Il cantante ha voluto del tempo per decidere, visto che non si aspettava di vincere il Festival e, di conseguenza, di dover prendere parte alla competizione internazionale. Ma cosa succede in caso di rinuncia? All'Italia verrà comunque garantita la partecipazione al concorso?

Perché Olly non ha confermato la sua presenza all'Eurovision

Nella canonica conferenza stampa che succede al giorno della finale di Sanremo, Olly ha espresso la volontà di prendersi del tempo per decidere se rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. "Non ho nessuna paura, ma devo essere totalmente onesto: tutto ciò che mi è successo ieri è folle. Ho sempre dichiarato di non valutare la vittoria. Ancora non ho pensato all’eventualità di partecipare. Ho bisogno di metabolizzare. Se c’è la possibilità di prendere del tempo lo chiedo perché è una manifestazione importantissima", le parole del cantante.

La motivazione alla base dell'ipotetica rinuncia, potrebbe essere legata a più fattori. Tra questi, la mancata possibilità di usare l'autotune nel corso della competizione, cosa che Olly usa e ha usato abitualmente, anche durante il percorso a Sanremo. Dal canto suo, a domanda diretta sul motivo della titubanza, l'artista ha precisato: "Non mi preoccupa niente. Ho solo bisogno di prendere tempo, perché devo essere certo di farlo bene. Non c’è nessuna altra paura". Un'altra ragione che potrebbe spingerlo a rinunciare potrebbe essere la concomitanza con il suo tour: l'Eurovision si svolgerà il 13, 15 e 17 maggio in Svizzera. Proprio in quei giorni, Olly ha in calendario un concerto a Roma (13 maggio) e uno a Molfetta (17 maggio), già sold out da tempo: se decidesse di partecipare, quindi, si troverebbe costretto a spostare le date.

Le date del tour di Olly nei giorni in cui si svolgerà l'Eurovision, riportate nel sito di TicketOne

Cosa succede in caso di rinuncia

Il vincitore del Festival di Sanremo viene designato dalla Rai come rappresentante per l'Italia all'Eurovision. Per partecipare, tuttavia, c'è bisogno che l'EBU (European Broadcasting Union) valuti la conformità del brano ai criteri ufficiali del concorso. Nel caso in cui il vincitore di Sanremo rifiuti la partecipazione o non consegni il modulo di accettazione nei tempi indicati, ossia di 7 giorni a partire da ieri, la Rai designerà il rappresentante seguendo l'ordine della classifica finale del Festival. Ciò significa che, se Olly dovesse rinunciare, la possibilità verrebbe data a Lucio Corsi e così via. Qualunque sia la sua scelta, dunque, il regolamento fornisce linee guida chiare per garantire la presenza italiana al concorso.

Non è la prima volta che un vincitore di Sanremo sceglie di prendere del tempo per decidere se partecipare all'Eurovision. Nel 2016, gli Stadio alla fine scelsero di declinare l'invito, cedendo il loro posto a Francesca Michielin, che si era classificata seconda con il brano Nessun grado di separazione.