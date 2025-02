video suggerito

Tommy Cash va all’Eurovision: tra i suoi look più assurdi quello da tavola apparecchiata Tommy Cash rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest. È molto conosciuto nel mondo fashion: presenza fissa alle sfilate con look sempre assurdi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Estonia ha ufficialmente il suo rappresentante all'Eurovision Song Contest 2025. Si chiama Tommy Cash. Il rapper, infatti, ha vinto l'Esti Laul 2025, guadagnandosi così il pass per la competizione, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea. Il cantante porterà in gara un brano ispirato al concetto, forse un po' stereotipato, di "italianità", che si intitola non a caso Espresso macchiato. La canzone è già virale. L'Italia, intanto, attende la decisione di Olly. Ha vinto il Festival di Sanremo e dunque, di diritto, toccherebbe a lui, ma potrebbe decidere di rinunciare.

Chi è Tommy Cash, famoso per i look assurdi

Tommy Cash è attivo nel panorama musicale dal 2012. Il suo album di maggiore successo è ¥€$ pubblicato nel 2018. La sua esibizione all'Esti Laul 2025 ha convinto tutti: la canzone Espresso macchiato, cantata tra l'altro proprio in italiano, lo porterà dritto all'Eurovision Song contest 2025. Il rapper estone è un appassionato di moda, presenza fissa alle sfilate. Agli show è impossibile non notarlo: è famoso per i look assurdi che sfoggia ogni volta, che lo hanno reso il più originale di tutti gli eventi a cui ha preso parte. È la vera star delle Fashion Week, dove non manca mai di sfoderare la sua creatività, le sue idee geniali.

Nel 2023 si è presentato alla sfilata di Y/Project…senza mai uscire dal letto! Era in prima fila allo show del brand di Glenn Martens letteralmente in pigiama, con un letto attaccato dietro alla schiena, un cuscino dove tenere poggiare la testa e ovviamente un caldo piumone ad avvolgerlo con babbucce ai piedi. E che dire della più recente Paris Fashion Week che ha visto sfilare le collezioni maschili per la Primavera/Estate 2024: qui si è presentato in versione "tavola apparecchiata", col corpo seminascosto e la testa bene in vista, in mostra tra posate, piatte e bicchieri.

Leggi anche Tony Effe a Sanremo 2025 tradito dal fondotinta: canta con il colletto della camicia macchiato

In un'altra occasione fashion, la sfilata di Marine Serre della collezione Spring 2024, si è presentato in sala a viso e corpo completamente coperti, trasformato in una sorta di mostro peloso. E come dimenticare la sfilata di Siesel Spring/Summer 2024 e quel look da senzatetto che fece scandalo: scalzo, capelli in disordine, vestiti sporchi, carrello con la spazzatura al seguito. Era un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema, come ha spiegato lui stesso.