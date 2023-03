L’uomo che andò alle sfilate portandosi il letto: chi si nasconde dietro il look virale ‘sotto le coperte’ Alla sfilata di Y/Project un ospite in prima fila ha rubato la scena con un look che potremmo definire “altri 5 minuti e mi alzo”: cuscino incorporato, maschera di bellezza e coperta!

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @tommycash

Siamo abituati a vedere look sopra le righe alle sfilate, provocazioni o outfit pensati per stupire. Doja Cat ha vinto il premio stravaganza del 2023 presentandosi allo show Haute Couture di Schiaparelli completamente ricoperta di cristalli rossi dalla testa ai piedi. Un altro rapper però potrebbe rubarle il primato: parliamo di Tommy Cash, che si è presentato alla sfilata di Y/Project … senza mai uscire dal letto!

Tommy Cash con piumone e cuscino alle sfilate

Le sfilate di Parigi sono ufficialmente terminate ieri, ma in queste ore è diventato virale un look davvero singolare: il rapper estone Tommy Cash era in prima fila allo show del brand di Glenn Martens senza mai uscire dalle lenzuola. Non solo ha indossato il pigiama, ma ha ricreato alla perfezione un letto con tanto di cuscino attaccato dietro alla testa e piumone drappeggiato intorno. Il rapper ha curato ogni dettaglio alla perfezione: babbucce pelose ai piedi, capelli sparpagliati ad arte sul guanciale sfidando la gravità e perfino una maschera di bellezza!

Chi è Tommy Cash, maestro di provocazioni a Parigi

In ogni foto è stato immortalato con gli occhi chiusi (coerente!) accanto a star come Avril Lavigne e Tyga, che hanno fatto a Parigi il debutto come coppia. Peccato per i malcapitati ospiti seduti dietro di lui che non hanno visto molto dello show! Il look di Tommy Cash "lasciatemi dormire ancora 5 minuti" sembra proprio uno dei famosi abiti piumone della sfilata Haute Couture 2018 di Viktor&Rolf. Ma non è la prima provocazione di Tommy Cash alle sfilate: lo scorso anno il rapper era in prima fila da Loewe assorto nel lavoro a maglia e pochi mesi fa ha collaborato con Maison Margiela per ciabatte a forma di pagnotta. Insomma, segniamoci questo nome: ne vedremo delle belle!