Lucio Corsi si prepara all'Eurovision 2025: il maxi cappello diventa un "porta-smartphone" Lucio Corsi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025, come si sta preparando? Esercitandosi al piano ma la cosa particolare è che ha usato un "trucco di stile" davvero originale per immortalarsi alle prese con le prove.

A cura di Valeria Paglionico

Lucio Corsi è stato la grande rivelazione del Festival di Sanremo 2025: entrato da "outsider", è riuscito a conquistare a sorpresa il secondo posto con Volevo essere un duro. Come se non bastasse, ora che il vincitore Olly ha rinunciato ufficialmente all'Eurovision Song Contest, sarà lui a rappresentare l'Italia alla manifestazione canora più attesa dell'anno in Europa. Come ha fatto a conquistare tutti? Con il suo stile originale e colorato che si stacca radicalmente dalle convenzioni e dagli stereotipi. Per lui niente stylist, abiti griffati o accessori di lusso, ama riciclare i look dei tour, truccare il viso col cerone bianco e "nascondere" le patatine nelle spalline del gilet. Anche durante la preparazione per l'Eurovision ha sorpreso tutti con un dettaglio di stile davvero sopra le righe: ecco di cosa si tratta.

Le prove al piano di Lucio Corsi

"Ci vediamo all’Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice", sono state queste le parole che Lucio Corsi ha usato sui social per commentare la partecipazione al prossimo Eurovision (dopo la rinuncia di Olly). Come si sta preparando? Niente coreografie intricate, look scintillanti o performance circensi e spettacolari, il cantante si sta semplicemente esercitando al piano, il suo obiettivo? Lasciar trionfare il talento e la musica anche sull'ambito palcoscenico europeo.

Lucio Corsi fa le prove al piano

Il trucco di Lucio Corsi per immortalarsi mentre suona

Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan di Lucio Corsi? Per immortalare dall'alto le sue mani che suonano il pianoforte, il cantante ha usato un "trucco" molto particolare. Non ha affidato lo smartphone a qualcuno per realizzare il video, lo ha posizionato sul cappello da cowboy che indossava, trasformando la falda larga in un "porta-telefono". Divertito dall'insolito dettaglio di stile, si è lasciato poi fotografare a figura intera con chiodo di pelle, pantaloni gialli e cellulare sul maxi copricapo beige. Insomma, ancora una volta Lucio Corsi è riuscito a distinguersi per originalità: scommettiamo che anche all'Eurovision 2025 riserverà ai fan delle grandi sorprese?

Il cappello di Lucio Corsi diventa un porta-smartphone