Dove vedere l'Eurovision 2025 in tv, streaming e radio e a che ora inizia e finisce L'Eurovision Song Contest 2025 prende il via martedì 13 maggio: dove vederlo in tv, streaming e radio. Gli orari di inizio e di fine delle semifinali e della finale, prevista per sabato 17 maggio.

Al via alla 69esima edizione di Eurovision Song Contest, che quest'anno avrà luogo a Basilea in Svizzera. È tutto pronto per la competizione musicale, che dal 13 al 17 maggio vedrà sfidarsi 31 cantanti per l'accesso alla finale (già previsto per i cinque Paesi Big Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e la Svizzera che ospita la manifestazione). Sarà possibile seguire le semifinali del 13 e 15 maggio su Rai2, mentre la finale di sabato 17 maggio andrà in onda su Rai1. Gli eventi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay e sul canale YouTube ufficiale dell'Eurovision Song Contest.

L'Eurovision in diretta tv su Rai 2, streaming e in radio

La semifinali dell’Eurovision Song Contest sono previste per martedì 13 e giovedì 15 maggio ed entrambe andranno in onda in prima serata su Rai2 a partire dalle ore 21 per una durata di circa due ore e trenta minuti. La finale, invece, è programmata per sabato 17 maggio alle ore 21 su Rai1 con il commento di BigMama e Gabriele Corsi. Gli eventi saranno disponibili anche in streaming, sia sulla piattaforma RaiPlay che in lingua originale sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest. Non solo tv: anche la radio apre le sue porte alla manifestazione, con Rai Radio 2 come emittente ufficiale dell'evento.

A che ora inizia l'Eurovision 2025 stasera

Stasera, martedì 13 maggio, si apre ufficialmente la 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest con la prima semifinale, in diretta da Basilea in Svizzera. L'evento verrà trasmesso a partire dalle ore 21 su Rai2 e Rai Play. Sarà possibile seguire la serata anche su Rai Radio 2 con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. Quindici Paesi si contenderanno il posto nella finale di sabato 17 maggio. Tra gli artisti che canteranno, anche il rappresentante dell'Italia Lucio Corsi con Volevo essere un duro, che si esibirà fuori concorso avendo già diritto alla finalissima.

A che ora finiscono le semifinali e la finale dell'Eurovision

Le serate dell'Eurovision Song Contest 2025 inizieranno alle ore 21 e avranno una durata di circa due ore e mezzo. Sia la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest di martedì 13 maggio, che la seconda di giovedì 15 dovrebbero concludersi alle ore 23:30. Anche la finalissima di sabato 17 maggio ha come termine previsto – salvo cambi di programma – lo stesso orario.