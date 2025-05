video suggerito

Lucio Corsi canta Volevo essere un duro per l’Italia all’Eurovision 2025 con i sottotitoli in inglese Lucio Corsi ha cantato Volevo essere un duro sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 stasera, martedì 13 maggio. La sua è stata l’unica esibizione con i sottotitoli in inglese. È stato lui a chiederli, come dichiarato in conferenza stampa, “per far passare il significato della canzone”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

2.610 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lucio Corsi si è esibito sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025 questa sera, nella prima semifinale alla Jakobshalle Arena, a Basilea. Il cantante, rappresentante dell'Italia nell'evento seguito in tutto il mondo, ha cantato la sua canzone, Volevo essere un duro, la stessa con cui si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2025. Dopo che Olly ha dato forfait, è stato lui l'artista scelto per rappresentare all'ESC il Bel Paese che rientra tra i Big 5, quindi tra i paesi che hanno l'accesso diretto alla finale. Nella prima serata dell'Eurovision stasera, martedì 13 maggio, Lucio Corsi ha incantato il pubblico: per la sua canzone sono stati aggiunti i sottotitoli in inglese per gli stranieri.

L'esibizione di Lucio Corsi all'Eurovision Song Contest 2025

Lucio Corsi si è esibito sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025, alla Jakobshalle Arena di Basilea, conquistando l'applauso del pubblico. Prima di cantare, è stato mostrato il suo video di presentazione che lo ha visto in giro per la città a bordo di un tram. Con Volevo essere un duro, sottotitolato in inglese in tv per permettere agli stranieri di capire le sue parole, l'artista toscano e il suo chitarrista e co-autore del brano, Tommaso Ottomano, hanno conquistato tutti i presenti esplosi in applausi e urla. "Grazie a tutti", il commento di Lucio Corsi prima di lasciare il palco.

Perché per Lucio Corsi c'erano i sottotitoli

Lucio Corsi ha chiesto di poter inserire i sottotitoli del testo di Volevo essere un duro tradotti in inglese. In conferenza stampa a Basilea ha spiegato che ha scelto di usarli "per far passare il significato della canzone". "Amo le competizioni, ma amo il fatto che la musica non sia una competizione, non deve avere questa caratteristica, porto una canzone a cui tengo, per suonare e imparare a far meglio questo mestiere, è la cosa che amo, non il fatto che si vincano premi. Ovviamente spero di fare un bel Eurovision, di divertirmi e farlo al meglio. Ci tengo molto, sia alla canzone che al fare bella figura, ma va al di là della classifica", ha detto alla vigilia della competizione.