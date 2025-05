video suggerito

Gaffe di Rai1 durante la finale dell'Eurovision 2025, va in pubblicità mentre Michelle Hunziker canta Gaffe di Rai1 durante la finale di Eurovision Song Contest 2025. La rete va in pubblicità proprio mentre Michelle Hunziker, conduttrice della serata insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer, sale sul palco per cantare "Nel blu (dipinto di blu)".

A cura di Stefania Rocco

Gaffe di Rai1 durante la serata finale di Eurovision Song Contest 2025, trasmessa in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. La rete ha ben pensato di andare in pubblicità proprio mentre Michelle Hunziker, conduttrice italo-svizzera al timone della serata finale del Contest insieme a Hazel Brugger e Sandra Studer, saliva sul palco per cantare una canzone simbolo della musica italiana in un chiaro omaggio all’Italia, paese che l’ha adottata da anni e che Michelle ha scelto quale suo paese di residenza nonostante gli impegni professionali in giro per il mondo.

Michelle Hunziker canta “Nel blu (dipinto di blu)” durante la finale di ESC 2025

Michelle ha reso omaggio all’Italia cantando “Nel blu (dipinto di blu)”, canzone simbolo della musica italiana. Un chiaro riferimento al nostro paese che però Rai1 non ha colto né trasmesso, andando in pubblicità proprio durante l’esibizione della presentatrice. La scena è stata però catturata e trasmessa sui social.

Michelle Hunziker conduttrice della finale di Eurovision Song Contest 2025

Michelle Hunziker, al momento impegnata nella conduzione di Striscia la notizia, ha accettato di condurre la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2025. La presentatrice, in accordo con Mediaset, ha preferito accettare solo l’invito a salire sul palco nel corso della serata finale per evitare di “andare in onda contro se stessa” per più di una serata. Al suo posto, al timone di Striscia durante la puntata del 17 maggio, è arrivata Francesca Manzini. È stata la stessa Michelle a chiarire che sarebbe salita sull'ambito e internazionale palco solo in occasione della finale: "Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 di giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi. Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale".